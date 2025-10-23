Lafuente reúne el apoyo de 160 empresarios y será el único candidato a la presidencia de la CEV

La margarita del futuro de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) está cada vez más deshojada. Vicente Lafuente, presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) ... que lleva semanas erigiéndose como candidato principal para ser el nuevo dirigente de la patronal valenciana, encabezará la única lista que se presentará a los comicios del próximo 6 de noviembre, según ha confirmado la propia CEV en un comunicado este jueves.

Tras semanas de conversaciones y de negociaciones para reunir los apoyos necesarios, Lafuente ha superado la barrera del 20% de avalistas necesaria para poder presentarse y ha recabado el beneplácito del 29% de miembros de pleno derecho de la Asamblea General, que son los que tienen derecho a voto. Así, 160 empresarios de los 543 le han mostrado que están de su parte como sucesor del hasta ahora presidente, Salvador Navarro, que llevaba ocho años al frente de la institución.

El anuncio se ha realizado justo un día después de que terminara el plazo para presentar las candidaturas. A pesar de confirmarse que será el único candidato a las elecciones, Lafuente se mantiene hermético respecto a quiénes formaran su equipo de máxima confianza, ya que sigue sin desvelar y sin presentar nada.

Más allá de la candidatura autonómica, este jueves también se han oficializado las provinciales, cuyas presidencias serán elegidas en el mismo acto. Así, en Valencia, la candidatura estará encabezada por Eva Blasco García, en representación de Europa Travel, S.A; en Alicante, por César Quintanilla Ripoll, en representación de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL); y en Castellón por Luis M. Martí, en representación de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR).

Con la proclamación de las candidaturas se pone en marcha el proceso electoral que culminará con la elección de los presidentes y la renovación de los órganos de gobierno de la confederación, dando continuidad al modelo de representación empresarial «basado en el diálogo, la cooperación y la vertebración económica y social de la Comunitat Valenciana», según el comunicado.