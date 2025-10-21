Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vicente Lafuente, durante la gala de premios de Femeval. JL Bort

Lafuente presenta su lista para llegar a la CEV, pero guarda silencio sobre su núcleo duro

El miércoles concluye el plazo de presentación de candidaturas y la del dirigente del metal será la única que aspire al mandato autonómico

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 01:07

Ha pasado un mes desde que Vicente Lafuente se convirtió en el único aspirante a presidir la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), ... después de que Salvador Navarro renunciase a la reelección. Desde entonces el máximo representante del sector metalúrgico valenciano ha tenido un cometido principal: diseñar la que será la nueva patronal valenciana que él mismo liderará. Este miércoles concluye el plazo para presentar candidaturas y, salvo giro radical de los acontecimientos, la de Lafuente será la única lista que se presente a los comicios del próximo 6 de noviembre.

