Lafuente presenta su lista para llegar a la CEV, pero guarda silencio sobre su núcleo duro

Ha pasado un mes desde que Vicente Lafuente se convirtió en el único aspirante a presidir la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), ... después de que Salvador Navarro renunciase a la reelección. Desde entonces el máximo representante del sector metalúrgico valenciano ha tenido un cometido principal: diseñar la que será la nueva patronal valenciana que él mismo liderará. Este miércoles concluye el plazo para presentar candidaturas y, salvo giro radical de los acontecimientos, la de Lafuente será la única lista que se presente a los comicios del próximo 6 de noviembre.

De hecho, según ha podido saber este periódico Vicente Lafuente presentó este mismo lunes esa lista electoral, aunque no será hasta el miércoles cuando los nombres que aparezcan en esa lista sean de conocimiento público.

No obstante, no se espera ninguna sorpresa en lo que se refiere a candidaturas provinciales. Desde que el nombre de Lafuente comenzó a sonar como una posibilidad para reemplazar a Navarro al frente de la patronal se han producido diversos movimientos en las sedes provinciales de la CEV con la vista puesta en ese proceso electoral del 6 de noviembre.

De modo que al nombre de Lafuente, que será el candidato único para presidir la patronal autonómica, se sumarán los de Eva Blasco, como única aspirante a repetir en el cargo de presidenta de CEV Valencia; el de César Quintanilla, como futuro presidente de CEV Alicante; y el de Luis Martí, como primer espada de una candidatura conjunta en la que Carmelo Martínez, quien ha presidido la patronal castellonense de forma provisional, será su segundo.

Esa será la composición del primer escalón de confianza de Lafuente para presidir la CEV. El presidente de Femeval ha decidido apostar firmemente por la continuidad de Eva Blasco para dirigir la patronal en la provincia de Valencia y rodearse de figuras de su confianza en las otras dos provincias. Sobre todo, en Alicante, donde Lafuente contará con un hombre que se puso a disposición de la candidatura alternativa a Navarro desde el primer minuto, como es César Quintanilla. El presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) tendrá un papel clave en la nueva patronal de Lafuente, ya que «solucionar problemas históricos» entre el empresariado alicantino y el resto de representantes del sector empresarial de la Comunitat es uno de los objetivos prioritarios.

La figura de Quintanilla no será la única que desempeñe un papel fundamental en las relaciones entre el nuevo presidente de la CEV y el empresariado de la provincia de Alicante.

La continuidad de Fede Fuster, presidente de Hosbec, en el comité directivo de la patronal también está garantizada, por lo que la patronal hotelera seguirá teniendo voz en la toma de decisiones de la confederación.

Sin embargo, ese segundo escalón en el que habrá un hueco reservado para Fuster es el que todavía falta por definir. Fuentes cercanas a Lafuente aseguran que el futuro presidente de la patronal está evitando a toda costa precipitarse en la toma de decisiones, por lo que ha decidido manejar los tiempos a la hora de seleccionar a los que serán sus acompañantes de confianza en su aventura al frente de la CEV autonómica.

Es cierto que en su discurso de presentación, Lafuente ya advirtió que se producirían ciertas modificaciones, pero siempre con el continuismo como base. En esa línea, fuentes del sector empresarial creen que la elección de los nombres que formarán parte del núcleo duro de Lafuente no será definitiva hasta poco antes de la jornada electoral.

No obstante, desde el entorno del presidente del metal aseguran que existe un buen ambiente generalizado y una gran predisposición para ir de la mano de Lafuente, por lo que el aspirante a relevar a Navarro tendrá el viento a su favor, al menos durante sus primeros meses al frente de la patronal.