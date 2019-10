Lafuente agradece los apoyos para presidir Feria Valencia Vicente Lafuente, presidente de Femeval, en la asamblea de la organización. / Juan J. Monzó El empresario del metal pide respeto para el actual responsable, José Vicente González, que completará su segundo mandato en diciembre INÉS HERRERO Jueves, 3 octubre 2019, 23:56

El empresario Vicente Lafuente experimentó ayer su condición de favorito para relevar a José Vicente González como presidente de Feria Valencia cuando, a final de año, expire el mandato actual. Después de que LAS PROVINCIAS revelase que es el principal candidato de la Conselleria de Economía para el cargo, el presidente de Femeval agradecía las numerosas llamadas recibidas para manifestarle su respaldo.

En declaraciones a este periódico, Lafuente admitió haber sido contactado desde el departamento que dirige Rafael Climent, de Compromís, para abordar esa posibilidad aunque remarcó que «es prematuro abrir ese debate, por ética, y por respeto a los órganos de gobierno de la Feria y de la Cámara y, sobre todo, al presidente actual».

También José Vicente González optó por «darle tiempo al tiempo» antes de pronunciarse sobre esta cuestión. «Según como evolucione todo, tomaré la decisión que corresponda», trasladó ayer a este diario, además de subrayar su buena relación con Lafuente.

A José Vicente González fue, precisamente, a quien Vicente Lafuente llamó a primera hora para evitar disgustos entre amigos en torno a un relevo que ya vivieron en 2005 al frente de Femeval pero que ahora se antoja incómodo dado que, hasta la fecha, el expresidente de Cierval no ha manifestado su intención de dejar el cargo.

Es por eso que el dirigente del metal pedía ayer «absoluto respeto a los órganos de gobierno de la Feria y de la Cámara, que todavía no han hablado de renovar a los miembros de esos órganos, y al presidente que está trabajando en la actualidad».

«No es descabellado»

En cualquier caso, el también vicepresidente de la CEV y de la estatal Cepyme admitió que «no es descabellado» pensar en él como presidente de Feria y señaló que «llegado el momento, se valorará qué hacer». «Por lo que represento y los sitios donde estoy, podría representar a mucha gente en Feria», apuntó, consciente de que «poca gente hay que pueda sustituir a González, por perfil», y él se siente uno de ellos, aunque ahora es momento de «ser respetuosos con los tiempos y las formas, sobre todo con José Vicente González, que es muy amigo mío».

Su prioridad, asegura, es desarrollar el plan estratégico diseñado para Femeval. «Yo lo que empiezo, lo termino», zanja, antes de afirmar que ni siquiera se ha planteado si la presidencia ferial sería compatible con mantenerse al frente de la sectorial.

Sin querer pronunciarse oficialmente antes de que los órganos de gobierno se pronuncien, tanto la CEV como la Cámara de Comercio constataron ayer que ven con buenos ojos al candidato. «Es un nombre que me suena bien, es vicepresidente de la CEV y de Cepyme, y un candidato que me convence y me gusta», apuntó Salvador Navarro, presidente de la patronal autonómica.

Para José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia, Lafuente «es uno de los mayores atributos que tiene el mundo empresarial», además de que «conoce perfectamente la Feria, el mundo empresarial y los entresijos de presidir una organización». «Hacen falta personas con experiencia, capaces y con ganas de trabajar, y eso él lo tiene, a partir de ahí, habrá que esperar a que el Patronato decida si continúa o no el presidente y, en su caso, cuál es el perfil necesario», sentenció.