Inquietud. Izquierda, Quico Espinosa, presidente de la DO Chufas de Valencia, muestra algunas matas de 'juncia africana' en un campo suyo de chufas en cultivo ecológico en Carpesa. Abajo, detalle de un ejemplar recién arrancado de la peligrosa mala hierba que se está extendiendo con rapidez por la Huerta de Valencia. J. F. P.

La 'junça africana' coloniza sin freno los campos de chufas

La nueva mala hierba se extiende por l'Horta, se confunde con facilidad en las plantaciones y es muy resistente a los herbicidas habituales

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27

Un nuevo problema se está extendiendo en las plantaciones de chufas de l'Horta Nord, al proliferar una mala hierba que es 'pariente' de ... la planta cultivada, por lo que presenta un aspecto muy similar que facilita que se confunda con el resto, lo cual complica su control para mejorar la producción de la materia prima con la que se elabora la típica horchata valenciana.

