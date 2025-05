Se jubila a los 62 años y muestra su sorpresa con su primera pensión de la Seguridad Social: «Una buena y maravillosa paga»

Clara Alfonso Domingo, 4 de mayo 2025, 00:51 Comenta Compartir

En España, alcanzar la jubilación supone, para muchos trabajadores, un punto de inflexión cargado de emociones encontradas: el cierre de una larga etapa laboral y el inicio de una nueva vida. En este proceso, cada detalle cuenta, especialmente el momento en que la primera pensión llega a la cuenta bancaria. Para quienes han cotizado durante décadas, ese ingreso representa mucho más que dinero: es el resultado tangible de años de esfuerzo. Y si bien la edad legal de jubilación se sitúa en los 66 años y ocho meses —o 65 si se superan los 38 años y tres meses de cotización—, también existe la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada bajo ciertas condiciones.

Sobre esta vía se ha pronunciado recientemente un ciudadano que, a través de TikTok, ha compartido su experiencia tras obtener la jubilación a los 62 años. «Yo ya sabía que iba a cobrar. Me llegó la carta de que estaba jubilado desde el día 22 y la cosa es que me he quedado con una buena y maravillosa pensión», explica con satisfacción el usuario de la cuenta @justsanchez1, que pasó el Tribunal Médico el pasado 10 de diciembre y que ha empezado a cobrar su pensión desde el viernes 25 de abril.

En su caso, contaba con más de 35 años cotizados a la Seguridad Social en dos regímenes distintos, lo que le ha permitido acceder a una pensión que considera adecuada: «Llevo más de 35 años cotizando a la Seguridad Social en dos regímenes al mismo tiempo», señala.

Este nuevo pensionista relata que, pese a haber cobrado solo una parte proporcional en su primer pago, será en mayo cuando reciba la cuantía completa correspondiente al primer mes íntegro de pensión. «No voy a coger más terreno como tenía previsto para seguir cultivando», añade, dando a entender que sus planes laborales han quedado definitivamente atrás.

El cálculo de las pensiones, recuerda la Seguridad Social, se determina a partir de dos elementos clave: las bases de cotización de los últimos 25 años y el total de años cotizados. Se suman las 300 bases mensuales de ese periodo y se dividen entre 350, lo que da lugar a la base reguladora sobre la que se aplica el porcentaje según el tiempo trabajado.