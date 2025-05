Juan Roig: «En tiempos inciertos, quienes tienen una visión clara saben tomar decisiones difíciles»

El presidente de Mercadona y presidente de honor de EDEM, Juan Roig, ha destacado este viernes la importancia del papel del empresario en contextos ... de incertidumbre y su impacto en el progreso económico y social. «La sociedad necesita empresas y empresarios valientes y honrados. En tiempos inciertos, quienes tienen un modelo y una visión clara saben tomar decisiones difíciles y salir reforzados. Los empresarios somos los que tiramos del carro y generamos empleo, riqueza y bienestar seamos del tamaño que seamos», ha señalado durante el discurso que ha ofrecido con motivo de la Graduación Executive de EDEM, en la que 125 alumnos de los programas 15x15, Advanced Management Program (AMP), Executive MBA y EMBA con especialización han recibido sus títulos ante más de 1.500 asistentes, en su mayoría empresarios, directivos y emprendedores.

«Hemos hecho frente a muchas cosas: el covid; la dana, donde un millón de españoles nos sentimos desamparados y hubo 228 fallecidos, entre ellos cuatro grandes amigos míos; un apagón eléctrico; la guerra de Ucrania y la guerra de Israel; los desafíos y locuras de Trump, Putin y muchos otros políticos... Y lo hemos hecho con fuerza, solidaridad y honradez», ha destacado en su discurso, que ha servido para clausurar el acto.

El empresario valenciano también ha querido lanzar un consejo a los asistentes, que ha repetido en muchas ocasiones «aunque no me hacéis caso», ha bromeado. Así, Roig ha instado a la clase empresarial «a salir del armario» porque, a su juicio, «si nos escondemos, parece que tenemos algo que ocultar. Sé que es más cómodo mantenernos escondidos y estar en el anonimato y que hablen, o hablemos, otros, pero luego no nos quejemos del entorno. Primero nos acusan de especuladores y deshonrados y nos ponen muchos palos en la rueda. No nos quejemos luego, No nos escondamos y llevaremos a la sociedad a donde tenemos que llevarla», ha añadido.

La ceremonia, celebrada como es habitual en el Palacio de Congresos, ha coincidido con el 20 aniversario del programa 15x15, una de las formaciones ejecutivas más emblemáticas de EDEM. El acto ha estado presidido por Hortensia Roig, presidenta de EDEM; Juan Roig, presidente de honor; Elena Fernández, directora general; y Enrique Lores, presidente y CEO de HP, quien ha ejercido de padrino de la promoción, al igual que, por ejemplo, el año pasado lo hiciera la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia.

Recuerdo a las víctimas de la dana

Mientras, en su discurso, Hortensia Roig ha resaltado el aniversario del 15x15, programa decano y «buque insignia» en la alta dirección de EDEM: «Cumplimos dos décadas de excelencia académica que han dejado huella en casi 800 líderes empresariales que lo han cursado. Un hito que, personalmente, me llena de orgullo».

También ha recordado que uno de los factores diferenciales de EDEM es que, junto a Lanzadera -que ha arrancado las obras para la ampliación de su sede- y Angels Capital, forma parte desde hace diez años de Marina de Empresas, «impulsada por mi querido padre». «Las tres iniciativas compartimos una misma visión y la misma perspectiva sobre la empresa y el liderazgo, integradas en un ecosistema único», ha apuntado.

«Es un año lleno de simbolismo. Todo empezó en pequeño pero con gran ilusión. Hemos creado un modelo propio, basado en el esfuerzo, con presencia de empresarios en el aula, con un enfoque practico desde el primer día… Aquel proyecto que empezó en un pisito de la calle Colón se ha convertido en una institución con más de 5.000 alumnos y 45 programas», ha detallado la presidenta de EDEM en su intervención, que ha sido la primera de la tarde.

«Además, una institución comprometida con el talento, especialmente joven: uno de cada tres alumnos de grados está becado, o bien por necesidades económicas, o por excelencia académica o, este año especial, a los alumnos afectados por la dana», ha continuado. Precisamente la riada del pasado 29 de octubre ha estado presente en el acto, pues Hortensia Roig ha tenido una mención especial para Antonio Noblejas, exdirector general de EDEM que perdió la vida en la dana junto a otros empresarios: Miguel Burdeos, Vicente Tarancón y José Luis Marín.

Ese recuerdo ha sido recibido con un largo aplauso por parte de los asistentes al evento. «La dana nos ha puesto a prueba a todos», ha señalado una emocionada Hortensia Roig. «A pesar de los cisnes negros, estamos más unidos que nunca», ha añadido.

Por su parte, Enrique Lores ha subrayado el aprendizaje continuo como clave del éxito: «En un mundo en constante evolución, los líderes más exitosos son aquellos que nunca dejan de aprender. Los graduados del programa executive de EDEM han demostrado tener la mentalidad que dará forma al futuro, no reaccionando al cambio, sino liderándolo». «Cada transformación en el entorno representa una oportunidad. Todo depende de la perspectiva que elijamos», ha añadido en su intervención en la que también ha recordado su paso por la Universitat Politècnica de València (UPV) y su matrimonio con una valenciana.

Programas protagonistas de la graduación

El Curso 15x15, que ha celebrado su 20ª edición, se ha consolidado como uno de los programas de alta dirección más reconocidos a nivel nacional. Durante 15 jornadas, empresarios y directivos de referencia comparten sus experiencias, conocimientos y aprendizajes con los alumnos. En esta edición, han participado los máximos responsables de destacadas compañías a nivel nacional e internacional.

El AMP es un programa de desarrollo directivo dirigido a profesionales con una dilatada experiencia en la gestión. Por su parte, el Executive MBA modular se basa en los programas ABC de EDEM, centrados en áreas clave de la empresa como estrategia, finanzas o ventas y por último el EMBA con especialización es un programa de fin de semana que permite a los profesionales formarse sin dejar de lado su actividad laboral. En esta edición, los alumnos han podido especializarse en Marketing, Finanzas o Digital Business.