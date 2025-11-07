José Vicente Morata renueva como vicepresidente de Eurocámaras hasta 2027

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia y del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, ha renovado hasta ... 2027 su cargo como vicepresidente de Eurocámaras, la red que agrupa a más de 20 millones de empresas europeas, durante la Asamblea General Anual celebrada en Bruselas.

Morata ocupa este puesto en representación de José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, uno de los cinco miembros plenos con mayor peso dentro de la organización, junto a Francia, Alemania, Italia y Turquía.

Fundada en 1958, Eurocámaras integra más de 1.700 cámaras regionales y locales en 45 países y actúa como la voz de la comunidad empresarial ante las instituciones europeas.

Junto a Morata, ha renovado también su mandato Vladimír Dlouhý, presidente de la Cámara de Comercio de la República Checa. Ambos se han comprometido a «impulsar las reformas en competitividad, innovación y simplificación administrativa» durante el nuevo periodo, que se extenderá hasta 2027.