José Vicente González, un hombre de consenso y artífice del diálogo social La CEV elogia al que fuera presidente de la entidad y también de Feria Valencia

S. P. Domingo, 19 de octubre 2025, 12:30 Comenta Compartir

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha emitido un comunicado en el que lamenta profundamente el fallecimiento de José Vicente González, quien presidió la organización entre 2011 y 2017.

Firme defensor del papel de la empresa como motor de progreso, González reivindicó siempre la importancia de la industria como base del desarrollo económico. Desde sus responsabilidades al frente de la CEV, CIERVAL, FEMEVAL o Feria Valencia, trabajó incansablemente para fortalecer el peso industrial de la Comunitat Valenciana, la competitividad de las pymes y la innovación tecnológica.

Durante su mandato, José Vicente González impulsó una importante modernización de la CEV, dotándola de una estructura más participativa. Bajo su liderazgo, la Confederación adoptó el sistema de trabajo por Comisiones de Trabajo, un modelo más abierto y colaborativo que permitió integrar la visión de asociaciones sectoriales y territoriales en el diseño de las políticas empresariales.

Otro de sus grandes logros fue haber contribuido decisivamente a que la participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales quedara reconocida por ley, mediante la aprobación de la Ley 7/2015 de la Generalitat, que dio respaldo jurídico y estabilidad al diálogo social en la Comunitat Valenciana. Su capacidad para generar consensos, su visión estratégica y su profundo sentido de la responsabilidad le ganaron el respeto y la admiración de todo el tejido empresarial y de los distintos agentes económicos y sociales.

Además de su labor en la CEV, José Vicente González fue vicepresidente de CEOE, presidente de CIERVAL, presidente de FEMEVAL y de Feria Valencia, y dirigió un grupo empresarial con proyección global, desde el que defendió siempre la apertura exterior y la internacionalización de las empresas valencianas.

El actual presidente de FEMEVAL, Vicente Lafuente, quien recogió su testigo en 2005, ha destacado que que fue un gran presidente y, sobre todo, «una mejor persona». Buen conversador y afectuoso, supo anteponer los intereses del colectivo empresarial a los suyos personales, demostrando una calidad humana y unos principios ejemplares. «Ha sido y será siempre un referente para todos los que ejercemos responsabilidades y su legado perdura también en el cariño y el respeto de quienes tuvimos la fortuna de aprender a su lado».

Tal y como recuerda el Comité Ejecutivo y el equipo de FEMEVAL, «José Vicente fue, ante todo, un hombre de palabra, con un saber hacer que marcó una época. Siempre defendió al sector metal con pasión, convicción y orgullo, acompañándonos hasta el final, como en la última edición de los XXIII Premios FEMEVAL, el pasado 7 de octubre».

La CEV quiere expresar su agradecimiento por la entrega, la generosidad y la visión de futuro que caracterizaron su presidencia, y transmitir su más sentido pésame a su familia, amigos y a todas las personas que compartieron con él su trayectoria personal y empresarial.