Iryo le gana terreno tanto a Renfe como a Ouigo en la alta velocidad entre Valencia y Madrid

La carrera por la alta velocidad entre Valencia y Madrid se ha ajustado con la liberalización del servicio y la entrada en juego de ... compañías como Ouigo o Iryo, que multiplican la oferta de asientos y ofrecen precios asequibles para los viajeros. Tanto es así que los datos ofrecidos este martes por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) reflejan un crecimiento del 7,4% en el número de pasajeros que se han desplazado en trenes de alta velocidad entre el 'cap i casal' y la capital madrileña hasta alcanzar los 1,6 millones en el segudno trimestre del curso.

La segunda mejor cifra histórica, sólo superada por la del tercer trimestre del curso pasado, obedece en buena parte al crecimiento experimentado por la compañía Iryo, que empieza a distanciarse de Ouigo y Avlo y se sitúa cada vez más cerca del AVE, como principal operadora por cuota de mercado.

La firma participada por Air Nostrum es la que más ha crecido en el segundo trimestre de 2025 tanto en cantidad de plazas ofertadas como en número de viajeros transportados, lo que le ha permitido alcanzar una cuota de mercado del 27,1%. En el trayecto entre Valencia y Madrid sigue reinando AVE con una cuota del 33,6%, seguido de Iryo y de Ouigo, que se sitúa en el 22,8%. AVLO, la opción low cost de Renfe, es la que menor acogida tiene entre los viajeros valencianos y madrileños que hacen uso de la red ferroviaria de alta velocidad, con tan solo un 16,5% de cuota de mercado.

Iryo ha hecho una apuesta firme por la conexión valenciano-madrileña, ya que ha incrementado un 35% el número de plazas ofertadas durante una campaña estival en la que Valencia se convierte en un destino recurrente para el viajero procedente de la capital. En concreto, la compañía, que pertenece en un 51% al operador público italiano Trenitalia, ha puesto a la venta entre abril y julio 622.811 plazas a la venta.

Renfe, entre sus dos operadoras, superó el millón de plazas a la venta en ese mismo periodo, mientras que Ouigo sufrió un descenso del 11,4% en el número de billetes a la venta al quedarse en las 413.000 unidades.

El incremento de plazas disponibles se ha traducido en un aumento de viajeros proporcional en el caso de Iryo. En el segundo trimestre del curso la comañía ha transportado a 437.129 pasajeros, un 26,6% más que durante el mismo periodo del curso previo. Por su parte, Renfe ha crecido un 5% en el número de viajeros hasta situarse por encima de los 800.000 mientras que Ouigo ha caído en la ruta Valencia-Madrid hasta los 397.000.

La alta velocidad entre la capital y Valencia ha movido 43 millones de euros únicamente en compra de billetes durante el segundo trimestre del curso a pesar de que el precio medio del asiento ha descendio un 8% respecto al curso previo. En ese sentido, el servicio de AVE ha sido el que más ha reducido sus tarifas en comparación al segundo trimestre de 2024, al haber reducido el precio por encima del 10% hasta situarlo en los 35,97 euros de media. Sin embargo, el del AVE sigue siendo el precio más elevado del mercado para la ruta entre Valencia y Madrid.

Renfe compensa los precios de su servicio tradicional con lo de su servicio lowcost, ya que los billetes de AVLO se sitúan por debajo de la media. No obstante, la empresa de Renfe no es la más económica en el segundo trimestre, ya que Ouigo ha sido la que ha ofrecido mejores precios que sus competidores, con un coste medio por billete de 23,68 euros.