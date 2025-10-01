Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un tre de Iryo, a su llegada a la estación de Alicante. Juan Carlos Soler

Iryo le gana terreno tanto a Renfe como a Ouigo en la alta velocidad entre Valencia y Madrid

La compañía participada por Air Nostrum es la que más crece tanto en plazas ofertadas como en pasajeros en el segundo trimestre del curso

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:43

La carrera por la alta velocidad entre Valencia y Madrid se ha ajustado con la liberalización del servicio y la entrada en juego de ... compañías como Ouigo o Iryo, que multiplican la oferta de asientos y ofrecen precios asequibles para los viajeros. Tanto es así que los datos ofrecidos este martes por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) reflejan un crecimiento del 7,4% en el número de pasajeros que se han desplazado en trenes de alta velocidad entre el 'cap i casal' y la capital madrileña hasta alcanzar los 1,6 millones en el segudno trimestre del curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  3. 3 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  4. 4 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  5. 5

    El derribo del primer restaurante del paseo de la Malvarrosa arranca en 48 horas
  6. 6 El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia
  7. 7

    Valencia se queda sin vuelos directos a Islandia
  8. 8 Noche de tormenta en Valencia: todos los ojos están en las pedanías
  9. 9

    Una investigadora valenciana lidera una terapia contra dos tipos de leucemia
  10. 10 Este es el sorprendente sueldo que gana un empleado de gasolinera en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Iryo le gana terreno tanto a Renfe como a Ouigo en la alta velocidad entre Valencia y Madrid

Iryo le gana terreno tanto a Renfe como a Ouigo en la alta velocidad entre Valencia y Madrid