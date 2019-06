Cuando Instagram marca la estrategia de la compañía Domingo, 30 junio 2019, 00:02

Si algo tiene claro Flamingueo es el poder que tienen las redes sociales -en especial, Instagram- para llegar a las masas. Sobre todo teniendo en cuenta que se dirige a un público joven. No obstante, no sólo trata de generar contenido a través de estas plataformas. La compañía valenciana aprovecha estas herramientas para interactuar con los usuarios, que se convierten en potenciales clientes por cada 'me gusta' o 'like' que dan a una imagen. Basada en esa estrategia, Flamingueo mantiene una actividad constante en Instagram, no sólo colgando fotos, respondiendo preguntas en sus publicaciones y subiendo vídeos en directo, sino haciendo partícipes a sus seguidores a través de sorteos, encuestas y juegos. Por ejemplo, la firma puso el nombre de uno de sus productos en base a las sugerencias de los usuarios.