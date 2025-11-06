Innovación y eficiencia operativa en la industria poscosecha

Suplementos Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:35 Compartir

La tecnología poscosecha vive una etapa de transformación impulsada por la necesidad de incrementar la eficiencia y hacer frente a la escasez de mano de obra. En este contexto, la incorporación de sistemas automatizados, robótica e inteligencia artificial se ha consolidado como una respuesta clave para mejorar la competitividad, garantizar la calidad del producto y optimizar cada fase del proceso hortofrutícola.

Con más de 100 años de experiencia en ingeniería aplicada y tecnología industrial, Maf Roda se ha consolidado como uno de los principales impulsores de la modernización del proceso poscosecha. La compañía orienta su labor hacia el desarrollo de plataformas inteligentes capaces de integrar análisis de datos, visión artificial y automatización avanzada, con el objetivo de optimizar el rendimiento de las líneas de procesado, reducir tiempos operativos, mejorar la trazabilidad y la homogeneización en la calidad del producto final.

IA y análisis inteligente

Desde Maf Roda afirman que entre los avances más destacados en el sector poscosecha se encuentran los sistemas de clasificación basados en inteligencia artificial. El Grupo Maf Roda ya ha instalado en muchos de sus clientes sistemas muy potentes basados en IA capaces de analizar la fruta en tiempo real y determinar con alta precisión su categoría de calidad. Estas tecnologías, integradas en plataformas de software de nueva generación, permiten una detección de defectos más rápida, precisa y adaptativa.

Estas soluciones marcan un salto tecnológico en la automatización de procesos poscosecha, aportando mayor fiabilidad, flexibilidad y eficiencia en entornos productivos cada vez más exigentes.

La falta de mano de obra cualificada es uno de los principales retos para las centrales hortofrutícolas. Ante esta realidad, Maf Roda nos comentan que en su caso ellos han reforzado su apuesta por la robótica aplicada a la confección y el encajado de fruta, con sistemas capaces de automatizar tareas tradicionalmente dependientes del trabajo manual.

Los nuevos equipos desarrollados por la compañía incorporan tecnología de orientación con visión artificial y robots que encajan la fruta según las preferencias del cliente, lo que garantiza una manipulación precisa y uniforme del producto. Además de optimizar la productividad y reducir costes operativos, estos sistemas contribuyen a minimizar la dependencia laboral y a aumentar la sostenibilidad de las operaciones.

La búsqueda de la automatización de los procesos para una mayor eficiencia en las centrales es una constante, también, en el sector de las frutas y hortalizas. El modelo de trabajo de Maf Roda combina ingeniería avanzada, asesoramiento técnico y soporte continuo, lo que le permite ofrecer soluciones personalizadas y adaptadas a cada cliente. Este enfoque integral ha consolidado a la compañía como un socio tecnológico de referencia en la transformación digital de la poscosecha hortofrutícola a nivel internacional.

