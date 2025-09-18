Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Línea de producción de pasta, en una imagen de archivo. Juanjo Ruiz

Los empleados de las Industrias de Pastas Alimenticias, en pie de guerra por el nuevo convenio colectivo

UGT FICA rechaza la propuesta de la patronal que elimina el tiempo de bocadillo como jornada laboral efectiva y que en su opinión plantea «una fuerte reducción de los derechos laborales»

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:32

El sector de la Industria de Pastas Alimenticias está negociando el nuevo convenio colectivo para los próximos años y la propuesta presentada por la patronal ... ha puesto en pie de guerra a muchos trabajadores. El sindicato UGT FICA ha rechazado de plano el texto que por primera vez desde el inicio de las negociaciones ha presentado la patronal, ya que en su opinión «supone una desregulación pura y dura del actual convenio al plantear una fuerte reducción de los derechos laborales alcanzados en negociaciones anteriores y condenar a las personas trabajadoras del sector a una inestabilidad y precariedad desconocidas hasta la fecha».

