Los empleados de las Industrias de Pastas Alimenticias, en pie de guerra por el nuevo convenio colectivo

El sector de la Industria de Pastas Alimenticias está negociando el nuevo convenio colectivo para los próximos años y la propuesta presentada por la patronal ... ha puesto en pie de guerra a muchos trabajadores. El sindicato UGT FICA ha rechazado de plano el texto que por primera vez desde el inicio de las negociaciones ha presentado la patronal, ya que en su opinión «supone una desregulación pura y dura del actual convenio al plantear una fuerte reducción de los derechos laborales alcanzados en negociaciones anteriores y condenar a las personas trabajadoras del sector a una inestabilidad y precariedad desconocidas hasta la fecha».

Propuesta de la patronal

La propuesta de la patronal propone que la cigencia del convenio sea de 3 años, con un aumento del periodo de prueba a 9 meses y un aumento del número de horas complementarias del contrato parcial al 60%. Entre las propuestas, según denuncia UGT, figura la negativa a que «el tiempo de bocadillo» se considerado como jornada laboral efectiva y que en el complemento de Incapacidad Temporal por enfermedad común solo se complemente la primera baja y nunca el reposo.

La propuesta recoge que en 2025 no habrá ningún incremento salarial y el resto de años de vigencia del mismo sería el del IPC del año anterior. Igualmente, la patronal propone mantener la jornada laboral en su número actual de 1748 año y, voluntariamente, poder llegar a 1826. Además, las horas extras se pagarían al mismo precio que las ordinarias.

Las vacaciones serían de 24 días hábiles, con 10 días laborales en verano y el resto distribuir en el resto del año en fracciones de 5 días.

Por último, se niega el contrato del relevo obligado y los preavisos y ceses serían iguales tanto para los ceses como para las excedencias.

Medidas de presión

La representación de UGT ha dejado claro que «nunca» va a firmar un convenio colectivo en los términos que pretende la representación empresarial, por lo que ha solicitado a la patronal que revise su propuesta de cara a la próxima reunión, agendada para el día 22 de septiembre. En caso contrario, UGT advierte que «no tendrá más remedio que valorar las medidas de presión necesarias para garantizar los derechos de las personas trabajadoras, su ganancia de poder adquisitivo y su estabilidad en el empleo».