La imparable transformación sostenible de la sociedad valenciana, a debate

El Foro Sostenibilidad se presenta esta tarde como un espacio de debate y análisis para poner el foco sobre los grandes retos que tiene ante sí la sociedad valenciana respecto a los cambios que trae consigo la sostenibilidad. En en el cuentro, organizado por el diario LAS PROVINCIAS con la colaboración de la Generalitat, Aqualia, Metrovacesa, Gangazon y los Ayuntamientos de Albal, Canet d'en Berenguer y Vilamarxant, se podrá conocer casos reales que conectan innovación, criterios ambientales y sociales, y nuevas maneras de gestionar recursos para crear entornos más sanos y habitables.

Las instalaciones de La Rotativa, el espacio de eventos situado en la antigua planta de impresión del periódico, abren las puertas esta tarde a las 18 horas para acoger un foro que será moderado y presentado por la redactora de LAS PROVINCIAS María José Carchano. La cita contará con la participación de Isabel Moreno, física, meteoróloga y comunicadora especialista en cambio climático de RTVE, que impartirá la ponencia de inauguración de la jornada. También estarán presentes Yolanda Barahona, jefa de Sostenibilidad de Aqualia; Víctor Montes, gerente de Magma Gestión Medioambiental; Eva Figueroa Sanz, gerente de Proyectos y Sostenibilidad en Levante de Metrovacesa; Silvia López, gerente del Consorcio Belcaire C3V1; José Miguel Ferrís, alcalde de Albal; Pere Joan Antoni, alcalde de Canet d'en Berenguer; y Héctor Troyano, alcalde de Vilamarxant. El programa desarrollará temas clave como el papel de las empresas como motor de la transformación sostenible de la sociedad o el trabajo de las instituciones locales para adaptar las nuevas exigencias sostenibles a las necesidades y la realidad de los municipios.

Análisis sostenible

La jornada dará comienzo a las 18 horas con la ponencia de la divulgadora y metereóloga de TVE Isabel Moreno, que hablará en su intervención de las claves de la nueva era sostenible en la que estamos inmersos como sociedad. Moreno, una de las caras más conocidas de la televisión pública estatal gracias a su participación en programas como 'Aquí la tierra', compagina su actividad profesional con la divulgación sobre crisis climática en medios de comunicación, eventos, seminarios, conferencias y cursos, así como en sus redes sociales, en las que es muy activa compartiendo contenido divulgativo sobre ciencia y sostenibilidad.

Tras la primera intervención, el foro se estructurará en dos mesas redondas. La primera de ellas estará centrada en las empresas que transforman y en la sostenibilidad como motor competitivo, y tratará ejemplos y estrategias empresariales para poner en marcha políticas sostenibles. El panel se enfocará en el análisis casos reales de compañías que han incorporado la sostenibilidad como parte de su ADN estratégico, impulsando innovación, eficiencia y reputación corporativa, con impacto directo en negocio y sociedad. En definitiva, se analizará cómo los criterios sostenibles pueden generar valor, innovación y diferenciación en el mercado. Participarán en este debate Yolanda Barahona, jefa de Sostenibilidad de Aqualia; Víctor Montes Morlanes, gerente de Magma Gestión Medioambiental; Eva Figueroa Sanz, gerente de Proyectos y Sostenibilidad en Levante de Metrovacesa; y Silvia López, gerente del Consorcio Belcaire C3V1.

La segunda de las mesas redondas del Foro Sostenibilidad de esta tarde vertebrará las iniciativas sostenibles desde el ámbito local y municipal. El panel contará con la visión institucional de varios ayuntamientos de la provincia de Valencia. Contará con la participación de José Miguel Ferrís, alcalde de Albal, Pere Joan Antoni, alcalde de Canet d'en Berenguer, y Héctor Troyano, alcalde de Vilamarxant. El debate estará enfocado en cómo los ayuntamientos integran criterios ambientales y sociales en la planificación urbana, la movilidad, la gestión de recursos y la creación de espacios más sanos y habitables.