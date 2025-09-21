Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El economista italiano Mario Draghi. AFP

Réquiem por Europa

Un año después de que Draghi propusiera su plan para recuperar capacidad de competir, solo se ha invertido un 5% de lo necesario

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:01

Competir es algo desagradable, no gusta… salvo a los que ganan, claro. A los demás les da miedo, les repele y encuentran siempre argumentos para ... evitarlo. Suena a enfrentamiento, a pelea y a egoísmo. A los países tampoco les gusta, pero están obligados a ser competitivos… si quieren sobrevivir. Es una exigencia dura y permanente, que nos acompaña desde la mañana a la noche. Cada vez que elegimos, ponemos a competir a los distintos oferentes que pugnan por nuestra elección, de un producto o de un servicio.

