Hacienda elimina el límite de 3.000 euros: se tendrá que informar de todos los cobros con tarjeta de empresarios y autónomos

A partir de 2026, la Agencia Tributaria eliminará el límite de 3.000 euros para los pagos con tarjeta que los bancos deben reportar a Hacienda. Esto afectará a todos los cobros realizados por autónomos y empresarios, sin importar el importe, con el objetivo de evitar la pérdida de información valiosa. Además, el traspaso de datos se realizará mensualmente en lugar de anualmente, lo que permitirá al fisco tener una visión más precisa de las ventas reales de los contribuyentes.

La nueva normativa obliga a las entidades financieras a remitir a Hacienda detalles de los cobros realizados por tarjetas de débito, crédito o electrónicas, así como transacciones a través de Bizum. Esta medida se enmarca en la reforma del Reglamento de la Inspección Tributaria aprobado en abril de 2024, con la finalidad de mejorar el control tributario y prevenir el fraude fiscal.

Con esta nueva regulación, los bancos deberán informar cada mes sobre las cuentas bancarias de particulares y empresas, incluidas cuentas corrientes, de ahorro, depósitos y de pago. Hacienda también recibirá información mensual sobre los movimientos con tarjetas (físicas y virtuales) utilizados por autónomos y empresarios, lo que proporcionará al fisco datos más detallados sobre sus ingresos.

Los particulares solo verán un seguimiento anual de sus transacciones con tarjeta, a menos que el volumen de sus operaciones supere los 25.000 euros anuales. Esto permitirá a Hacienda centrar sus esfuerzos en los casos con mayor impacto fiscal.

Los bancos y las entidades de pago comenzarán a remitir esta información a partir de febrero de 2026, con los primeros datos correspondientes a enero de ese mismo año. Los detalles sobre los saldos de las cuentas se continuarán reportando anualmente, comenzando en 2027.

La medida afectará principalmente a los profesionales, ya que solo las operaciones comerciales realizadas por empresarios y autónomos se incluirán en el informe. Las transacciones entre particulares a través de Bizum no estarán incluidas en esta obligación de reporte.

El principal objetivo de estas nuevas obligaciones es incrementar la transparencia fiscal y mejorar la vigilancia en un contexto de creciente digitalización de los sistemas de pago. Con la información detallada sobre los cobros con tarjeta, Hacienda podrá contrastar las declaraciones de los contribuyentes con sus ventas reales, ayudando a evitar el fraude fiscal y asegurando una mejor recaudación para el Estado.