Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Ayuntamiento de Valencia usa frases de Ábalos en su campaña contra la explotación sexual: «Esta se enrolla que te cagas»
Pedro Sánchez preside la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista. EP

El Gobierno mejorará sus previsiones de crecimiento para 2025 sobre las que se asientan los nuevos Presupuestos

Pedro Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros aprobará este martes el nuevo cuadro macroeconómico con un alza de la proyección del PIB para este año

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:39

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que el Ejecutivo aprobará mañana en Consejo de Ministros el nuevo cuadro macroeconómico en el que ... revisarán al alza su previsión de crecimiento de Producto Interior Bruto (PIB) para este año. Actualmente el Gobierno prevé que la economía crecerá este año un 2,6%, ligeramente por encima de la mayoría de organismos económicos, pero Sánchez consideró que la buena marcha de la actividad y el empleo en lo que va de año les permite mejorar su previsión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  2. 2 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  3. 3 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  5. 5 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  6. 6 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria
  7. 7 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  8. 8

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  9. 9

    Valencia suspenderá las clases con alerta roja por lluvias y las pedanías con alerta naranja
  10. 10 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno mejorará sus previsiones de crecimiento para 2025 sobre las que se asientan los nuevos Presupuestos

El Gobierno mejorará sus previsiones de crecimiento para 2025 sobre las que se asientan los nuevos Presupuestos