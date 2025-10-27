Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cómo fumigar cultivos a ras de árboles y plantas y sin pérdidas por deriva aérea

Los drones irrumpen en el mercado de maquinaria para aplicaciones fitosanitarias con eficacia y costes competitivos

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:11

El empleo de drones para realizar aplicaciones fitosanitarias sobre cultivos agrícolas está alcanzando elevados niveles de efectividad, lo que motiva un interés creciente entre ... los agricultores que eran reacios y el surgimiento de empresas que se especializan en la prestación de estos servicios, al igual que existen firmas y agricultores particulares que de forma habitual realizan labores para terceros en tareas de podas, trituración y por supuestos fumigación contra plagas mediante turboatomizadores.

