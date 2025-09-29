La Comunitat Valenciana tendrá una nueva deducción en la Renta por gastos relacionados con la música Carlos Mazón anuncia que incluirá la compra de instrumentos y partituras y las cuotas y tasas de conservatorios y escuelas de música, entre otras

EP Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:46 Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat Valenciana ha anunciado, en su batería de 44 medidas reveladas en el Debate de Política General, que la Comunitat Valenciana tendrá desgravaciones fiscales para la enseñanza y práctica de música, dentro de la tercera fase de la reforma fiscal que ya innovó con las ventajas fiscales por la práctica del deporte o vinculados a la salud.

Carlos Mazón ha concretado que serán deducibles, «por primera vez», «la compra de instrumentos y partituras, las tasas y cuotas de conservatorios y escuelas de música, tanto públicas como privadas, los gastos vinculados a la formación y perfeccionamiento, las cuotas de socios a sociedades musicales o bandas de música y asistencia a conciertos para las rentas que más lo necesitan».

El detalle de todas estas medidas áun no ha sido anunciado, por lo que se desconoce la cuantía y condiciones, así como a partir de cuándo se podrá incluir como deducción autonómica en la Declaración de la Renta.

Mazón ha resaltado que estas deducciones «cobran especial sentido en una tierra como la nuestra, que tiene en la música una de sus señas de identidad más potentes; una pasión que pasa de abuelos a padres y de padres a hijos y que explica por qué son miles las personas que forman parte de una agrupación musical, una banda o una rondalla», ha enumerado el 'president', que ha agregado que, «aunque todos agradecemos con aplauso los momentos que nos hacen disfrutar con su arte, es de ser más agradecidos aún el propiciar que ese arte del que disfrutemos todos».

«Política cultural libre»

En otro momento de su intervención, ha recordado que hace dos años se comprometió a desarrollar «una política cultural libre, expansiva y de referencia, una política cultural que priorice la libertad, por supuesto, que no distinga entre buenos y malos, por supuesto, que no discrimine una lengua sobre otra, por supuesto, y que sea accesible para todos, porque no existe una cultura buena o una cultura mala». «Una política cultural --ha proseguido-- que dejara de estar al servicio del pancatalanismo y del sectarismo y que permitiera todas las expresiones artísticas y respetar a nuestras tradiciones ancestrales de los que algunos hoy se avergüenzan».

Mazón ha agradecido «el papel» de Vox, en muchos otros aspectos y entre muchos otros agentes, que «han comprendido que la cultura es mucho más que banderas, pancartas o etiquetas». «Estamos consiguiendo este propósito», ha aseverado.