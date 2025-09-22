Fedea plantea una reforma del impuesto sobre el patrimonio

El Impuesto sobre el Patrimonio, pese a su elevada progresividad normativa, tiene una efectividad redistributiva limitada y opera en la práctica como un impuesto simbólico. ... Esta es la conclusión del último estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en el que revela que el tributo concentra la carga sobre el 0,5 % más rico de la población. Esta aparente progresividad, señala, se diluye por su escasa cobertura y por la descentralización autonómica, que permite aplicar bonificaciones del 100% en comunidades como Madrid, Andalucía o Extremadura. El resultado: diferencias territoriales, baja recaudación y escaso impacto en la reducción de desigualdades.

Todo, pese a que la recaudación del impuesto de patrimonio aumentó en 2023 hasta los 1.970 millones de euros, un 58% más que el año anterior, según los datos que actualizó la Agencia Tributaria a principoios de septiembre y que se explica por la reactivación del tributo original en varias comunidades autónomas —que hasta entonces lo mantenían bonificado al 100%— como respuesta a la aparición de la nueva figura estatal.

Elevar la recaudación

Para Fedea, el problema es que ampliar la base imponible incrementa la recaudación, pero no siempre garantiza mayor redistribución si no se corrigen sesgos estructurales. La fragmentación autonómica de este impuesto refuerza esta paradoja: el gravamen patrimonial resulta progresivo en su diseño formal, pero débil en su capacidad real para corregir desigualdades. El trabajo del think tank simula alternativas como la eliminación del mínimo exento o de las bonificaciones autonómicas. «Estas medidas ampliarían la base imponible, reforzarían la redistribución y podrían elevar la recaudación hasta los 7.922 millones de euros, todo ello manteniendo la progresividad del impuesto», afirma el trabajo firmado por Francisco García-Rodríguez.

El informe advierte que el diseño del impuesto impacta de forma desigual según características sociodemográficas. Los hogares unipersonales y las personas de mayor edad son los más expuestos al tributo, mientras que la titularidad compartida reduce la carga. Además, los patrimonios más elevados tienden a beneficiarse de la deducibilidad de pasivos, lo que erosiona la progresividad efectiva.

El análisis también contrasta el impuesto patriomonial español con modelos europeos. El sistema francés, focalizado en patrimonio inmobiliario, logra más redistribución que el español. El italiano, con base amplia y tipos proporcionales, destaca en recaudación, pero introduce rasgos regresivos. La propuesta del economista Thomas Piketty —gravar todo el patrimonio con tipos crecientes— multiplica por quince la recaudación y amplía la cobertura hasta afectar al 10 % más rico, configurándose como el escenario más ambicioso.

El informe concluye que existen dos caminos claros: avanzar con reformas graduales —como la reducción de exenciones y bonificaciones— para fortalecer su impacto, o abrir el debate sobre modelos más ambiciosos que replanteen su papel dentro de la política fiscal española.