Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero EP

Hacienda aumenta las inspecciones y recauda 19.000 millones con la lucha contra el fraude

Las actuaciones sobre grandes patrimonios permiten liquidar deuda por un importe de 524 millones de euros

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:58

La Agencia Tributaria intensifica su cruzada contra el fraude fiscal y consigue embolsarse 18.928 millones de euros en 2024, un 13% más que el ... año anterior tras realizar casi dos millones de actuaciones de control, según los datos publicados este jueves por Hacienda. Una parte importante de esta cuantía responde a la revisión, corrección de pérdidas infladas de empresas o falsas y cuotas a compensar incorrectas por valor de 5.305 millones de euros, un 58% más que en el ejercicio previo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El caos que se avecina: un mes con cortes de tráfico en la A-7 por la dana desde el 19 de septiembre
  2. 2

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  5. 5 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  6. 6

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  9. 9 El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: «Estaré varios meses sin participar»
  10. 10 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Hacienda aumenta las inspecciones y recauda 19.000 millones con la lucha contra el fraude

Hacienda aumenta las inspecciones y recauda 19.000 millones con la lucha contra el fraude