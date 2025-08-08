Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peaje de Martorell en la AP7 este miércoles en el que algo más de 550 kilómetros de autopistas de peaje EFE

Circular por el peaje más caro cuesta ocho veces más que transitar por el más barato

El coste de recorrer un túnel de tres kilómetros en Vizcaya asciende a 50 céntimos frente a los 6 céntimos del tramo más económico en Galicia

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:39

En agosto, el mes de vacaciones por excelencia, los peajes se convierten en un gasto importante de los desplazamientos por carretera en función de la ... hora y la zona geográfica por la que se circule. Las diferencias tarifarias pueden ser de hasta ocho veces el valor de la más cara y la más barata, según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  2. 2 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  3. 3

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  4. 4 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  5. 5

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  6. 6 Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
  7. 7 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este jueves a 9 grados en pleno agosto
  8. 8

    «La dana no nos mató porque cambiamos el horario del bar»
  9. 9 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  10. 10

    Vecinos de El Perellonet denuncian la presencia de restos de pesca en su playa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Circular por el peaje más caro cuesta ocho veces más que transitar por el más barato

Circular por el peaje más caro cuesta ocho veces más que transitar por el más barato