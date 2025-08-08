Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peajes en La Roca del Vallés (Barcelona) EFE

La carretera aporta el 90% de la recaudación fiscal total del transporte en España

Los impuestos quedan a gran distancia del sector aéreo y del marítimo y contrastan con los del ferrocarril, que recibe más subvenciones de lo que paga a Hacienda

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:37

La fiscalidad específica de la carretera se sitúa por encima delos 16.500 millones de euros a año, muy superior a la aplicada en los ... demás modos de transporte. Así lo refleja el informe 'Balance económico, fiscal, social y medioambiental del transporte en España' publicado por el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica en colaboración con el Grupo Alsa y la Fundación Corell.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  2. 2 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  3. 3

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  4. 4 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  5. 5

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  6. 6 Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
  7. 7 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este jueves a 9 grados en pleno agosto
  8. 8

    «La dana no nos mató porque cambiamos el horario del bar»
  9. 9 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  10. 10

    Vecinos de El Perellonet denuncian la presencia de restos de pesca en su playa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La carretera aporta el 90% de la recaudación fiscal total del transporte en España

La carretera aporta el 90% de la recaudación fiscal total del transporte en España