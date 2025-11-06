Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana reclama al parking el ticket de aparcamiento de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón
Imagen de Feria Valencia durante los preparativos para la Media Maratón de este año Iván Arlandis

Feria Valencia multiplica por 23 cada euro invertido y lidera el impacto económico de los recintos feriales españoles

El IVIE cifra en 880 millones su efecto total sobre la economía valenciana y lo sitúa por delante de Zaragoza, Bilbao y Sevilla, y al nivel de los grandes polos de Madrid y Barcelona

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:19

Como si de acertar una apuesta con una cuota disparatada se tratase, pero con la tangibilidad de hacerlo sobre seguro, cada euro invertido en Feria Valencia ... genera 23,6 en la economía de la Comunitat Valenciana. Esa es la principal conclusión del estudio del IVIE, que sitúa al recinto de Benimámet como uno de los motores con mayor capacidad multiplicadora del territorio valenciano y de los más rentables de España en relación a la inversión.

