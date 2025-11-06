Feria Valencia multiplica por 23 cada euro invertido y lidera el impacto económico de los recintos feriales españoles

Como si de acertar una apuesta con una cuota disparatada se tratase, pero con la tangibilidad de hacerlo sobre seguro, cada euro invertido en Feria Valencia ... genera 23,6 en la economía de la Comunitat Valenciana. Esa es la principal conclusión del estudio del IVIE, que sitúa al recinto de Benimámet como uno de los motores con mayor capacidad multiplicadora del territorio valenciano y de los más rentables de España en relación a la inversión.

Según el informe, el impacto total de Feria Valencia alcanzó en 2023 los 880,9 millones de euros, con más de 15.000 empleos inducidos y un efecto multiplicador sin comparación con otros referentes económicos de la región. En términos de retorno, supera ampliamente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), cuyo efecto es de 2,2 euros por cada euro invertido, o al puerto de Valencia, con un factor de 3,3, conforme a sendos estudios de 2019.

Y es que el recinto ferial no sólo destaca por su actividad directa —ferias, congresos y eventos profesionales—, sino también por el impacto que genera en toda la cadena productiva: industria, comercio, transporte, hostelería y servicios. Cada certamen mueve a miles de empresas y profesionales, que a su vez impulsan el consumo local, la ocupación hotelera y la recaudación fiscal.

«Feria Valencia es mucho más que un recinto: es un motor de oportunidades, innovación y empleo», subraya su director general, Mariano Clemente, quien pone el acento en la eficiencia del modelo: «Cada feria deja una huella económica que va mucho más allá de los pabellones. Por cada euro que entra, la sociedad valenciana recibe veintitrés, un efecto multiplicador que refleja lo que realmente somos, un impulsor de progreso al servicio de toda la Comunitat».

Por otra parte, el estudio del IVIE, dirigido por el catedrático Joaquín Maudos, refuerza la idea de que la rentabilidad social y económica de la feria trasciende sus cuentas: «La verdadera riqueza no es la que se refleja en los resultados; está en el beneficio social, en la renta y el empleo que genera en el territorio», sostiene el investigador.

Liderazgo nacional

No en vano, el impacto de Feria Valencia dobla al de Zaragoza (422 millones) y cuadruplica al de Bilbao (227 millones) al tiempo que supera con claridad a Fibes Sevilla (248 millones). Sólo IFEMA Madrid y Fira Barcelona alcanzan cifras superiores, con efectos multiplicadores de 25 y 19,5 euros respectivamente, pero con unas ventajas en conectividad internacional territorial fuera del alcance, lo que demuestra la excepcionalidad en la eficiencia regional del recinto valenciano.

Una coyuntura que no hace sino situar a Valencia como una de las capitales feriales del arco mediterráneo, un eje donde su posición logística, la red de proveedores locales y la capacidad hotelera la convierten en un referente de atracción de eventos y negocios.

Empleo y competitividad

En ese sentido, el efecto de Feria Valencia se traduce en más de 15.000 empleos directos e indirectos que benefician especialmente a pymes locales en sectores como el montaje, la restauración o la logística. Además, las empresas que exponen en la feria son más grandes, competitivas e internacionalizadas, según el IVIE, lo que refuerza la capacidad del recinto para actuar como catalizador del tejido productivo valenciano.

Así, feria Valencia, que continúa ampliando su calendario internacional con más de un centenar de ferias y eventos al año, se consolida como una herramienta clave de competitividad para las empresas locales y un escaparate global para los sectores productivos valencianos. En palabras de Clemente, resume la hoja de ruta de la centenaria institución como «una misión por gestionar con honestidad, profesionalidad y visión de futuro un espacio que pertenece a todos los valencianos».