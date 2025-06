De expresidentes del Valencia a empresarios de la construcción: los valencianos que figuran en la lista de morosos de Hacienda

Javier Gascó Valencia Viernes, 27 de junio 2025, 16:27 Comenta Compartir

La Agencia Tributaria ha cumplido con la tradición de todos los años al hacer pública, como desde ya hace doce años, la lista nacional con las empresas y particulares que tienen deudas superiores a los 600.000 euros con Hacienda. En ella se incluyen todos aquellos deudores que tengan pendientes pagos superiores a dicha cantidad a 31 de diciembre de 2024 y que no están aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

A pesar de que el número de morosos se ha reducido con respecto al último año (5.997 en 2024 respecto a los 6.084 de 2023, lo que supone un 1,4% menos respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado), varios empresarios valencianos permanecen entre los señalados por Hacienda. El sector de la construcción es uno de los que más nombres propios conocidos aglutina en una lista encabezada a nivel valenciano por la la empresa Residencia Mira Llevant, vinculada al sector inmobiliario, que mantiene su deuda de 41,8 millones. Vinculado a ella está el promotor alicantino Ramón Salvador, que repite en la lista con una deuda de 2,3 millones.

Sin embargo, entre los clásicos de la Agencia Tributaria aparecen otros como Juan Bautista Soler, que acumula deudas tanto a nivel personal -984.000 euros- como a nivel empresarial, con las compañías Gran Vía 37 -9,5 millones- y Mercado de Construcciones -5 millones-; o el empresario Juan Armiñana, que se mantiene con la misma deuda del año pasado 1,24 millones.

Al igual que Soler, otros expresidentes del Valencia CF aparecen entre los casi 6.000 mayores morosos de Hacienda. Es el caso de Paco Roig, que en el último año ha reducido un millón y medio su deuda con la Agencia Tributaria, pero se mantiene en la lista con un déficit de 8 millones. Además, la cooperativa SAT Labor de Caballero se mantiene con 18,7 millones entre las señaladas. El empresario y también expresidente de la entidad valencianista Pedro Cortés es otro de los que aparece en la lista publicada este viernes con una deuda de 1,06 millones de euros. También en el ámbito deportivo, el equipo alicantino Intercity acumula una deuda de 1,6 millones con el fisco.

En la nómina también se distinguen nombres de figuras investigadas por diferentes casos de corrupción en la Comunitat. Las empresas de la familia Cotino Asedes Capital y Asedes Infraestructuras permanecen en la lista de deudores con una cantidad que supera los 13 millones de euros. También aparece el exasesor financiero de Emarsa, Rafael Quiles Asensi, con una deuda de unos 834.000 euros.

Entre los que permanecen en la lista de deudores se encuentran nombres clásicos como Promociones Calle Jacinto Labaila, con 5,19 millones de deuda; la castellonense Augimar, que entre todas sus empresas mantiene una deuda de 13,6 millones; o la alicantina Terras de L'horta con 8,6 millones a deber.

La lista también deja novedades en cuanto a empresas con un extenso historial de deuda con el fisco público que en el último curso han saldado sus pagos. Entre las que ya no aparecen en la clasificación de deudores destacan Ros Casares, que hasta el año pasado arrastraba una deuda de 1,2 millones, Punto Ferrys o el empresario Ángel de Cabo, conocido por ser el liquidador de Marsans, que debía un total de 10,7 millones.

Suben las personas físicas

Para ser seleccionadas, las deudas que figuran en el listado deben cumplir las condiciones de encontrarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2024 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto. Se habilita, no obstante, la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.

Del total de 5.997 deudores que figuran en el último listado, 1.077 son personas físicas por importe de 1.579 millones de euros (en la lista anterior eran 1.052 por importe de 1.500 millones de euros) y 4.920 son personas jurídicas por importe de 14.558 millones (frente a los 5.032 del año anterior y 13.737 millones).

Por su parte, del importe total, 4.508 millones de euros (el 28%) se corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (1.224 deudores, el 20% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio concurso. En el listado anterior figuraban en esta situación algo más de 4.724 millones de euros (el 31%); 1.340 deudores, el 22% del total.

Temas

Hacienda