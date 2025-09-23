España reduce un 10% las ventas a EE UU tras el pacto comercial y el sector del automóvil cae a la mitad

Los organismos económicos están mejorando sus estimaciones de crecimiento confiando en que la guerra comercial y las tarifas arancelarias impuestas por Estados Unidos al ... resto del mundo tengan un impacto menor del previsto a corto plazo. Sin embargo, los datos del mes de julio publicados este martes por el Ministerio de Economía y Comercio revelan que las ventas a EE UU se han frenado en seco. La guerra comercial ha supuesto la pérdida de 161 millones de euros en ventas de productos españoles a EE UU solo en el mes de julio, fecha en la que se firmó el pacto comercial definitivo entre Trump y la UE con un gravamen general del 15%. En lo que llevamos de año se han perdido unos 600 millones en exportaciones a EE UU, según los datos publicados por Comercio.

En detalle, las exportaciones españolas a Estados Unidos cayeron un 10,4% respecto al mes de julio del año pasado, hasta los 1.547 millones de euros. Y entre enero y julio las exportaciones al país norteamericano cayeron un 5,9% hasta los 10.300 millones. Lo que contrasta con el aumento de las importaciones procedentes de EE UU, que se incrementaron un 11,6% hasta los 18.500 millones. Por este desfase entre las importaciones y las exportaciones, España dispara un 46% su déficit comercial con EE UU hasta julio en más de 8.200 millones. De hecho, si solo se observan los datos del mes de julio, el déficit comercial ha tocado un máximo del 136% de incremento, hasta 1.150 millones de euros frente a los 488 del año pasado.

Por productos exportados, uno de los más impactados por la guerra comercial está siendo el automóvil. Las cifras de Comercio indican que las ventas de automóviles a EE UU han caído a la mitad en el mes de julio: de 1,04 millones de euros en 2024 a 538.000 euros en 205, según los datos obtenidos en Datacomex. Si se pone el foco en todo el mundo, y no solo en Estados Unidos, las exportaciones de vehículos cayeron un 8% de enero a julio hasta los 29.800 millones. Caen más las ventas del sector de los componentes para el automóvil (un 9,4% menos que hace un año) que las de coches y motos (-7,3%).