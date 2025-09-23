Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un juez destierra de Turís a un ladrón tras ser detenido cuatro veces por 70 robos en coches
Una mujer de compras por Madrid. O. Chamorro

La OCDE mejora la previsión al 2,6% pero alerta de la pérdida salarial de los españoles

El organismo mejora dos décimas su estimación de PIB para España pero calcula una inflación más elevada combinada con unos salarios que se están moderando

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:01

La guerra comercial está afectando a la economía, pero el impacto no se está notando de forma tan inminente como cabía esperar. La OCDE (Organización ... para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) se suma a la lista de organismos económicos que al publicar su actualización de previsiones macroeconómicas (Economic Outlook) mejora sus cálculos sobre España respecto a las que hizo hace tres meses, además de las de EE UU y la eurozona. Sin embargo para 2026 la previsión empeora respecto a la de junio, excepto en el caso de España.

