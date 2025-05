Escrivá: «Si hay alguien capacitado para cambiar el servicio de estudios del Banco de España soy yo»

Días muy convulsos en el seno del Banco de España. Solo 24 horas después de la presentación del informe anual que no incluía su habitual ... análisis del sistema de pensiones, el director del servicio de estudios del organismo, Ángel Gavilán, presentaba su dimisión «por cuestiones personales». Pocos días después salió a la luz una reestructuración de la dirección general de Economía y Estadística, que pasa de cuatro a dos departamentos. Este miércoles, el gobernador del Banco de España, ha salido al paso de esta reestructuración y ha afirmado que tras 35 años dirigiendo servicios de economistas «si hay alguien capacitado para reestructurar un servicio de estudios soy yo».

El movimiento anunciado en su nuevo plan estratégico 2030 conllevará una reducción del área de Economía, uno de los pilares de la institución en los últimos años, junto al de Estabilidad Financiera. Sin embargo, el gobernador aseguró que lo que ha habido es una «concentración» en dos grandes departamentos, uno de política monetaria y otro de análisis de la economía española. En este sentido, Escrivá anunció que «el número de integrantes» del servicio de estudios del organismo «no ha cambiado», pero que esta modificación busca crear estructuras «más compactas» y eficientes. Por ello, considera que la dirección general de Economía sale «ampliamente reforzada» y que trabajarán de forma «más transversal y moderna» porque había equipos que desarrollaba funciones «casi solapadas» con la dirección financiera.

Sin «capacidad» para analizar las pensiones

Uno de los puntos más criticados sobre el informe anual que el organismo presentó hace una semana fue la poca importancia que se le da por primera vez a la sostenibilidad del sistema de pensiones, curiosamente en el primer documento firmado por Escrivá, quien en su etapa como ministro de Seguridad Social lideró la reforma de las pensiones. Preguntado sobre ello, el gobernador aseguró que «el banco no debe opinar de cuestiones sobre las que no tenga un análisis propio y profundo» porque «no tiene capacidad» para realizarlo.

Así, niega que la institución esté capacitada para hacer un análisis profundo del asunto y trasladó la responsabilidad a la Autoridad Fiscal (Airef) -institución que, casualmente, también dirigió antes de entrar al Gobierno de Pedro Sánchez-. «Ya hay una institución encargada por el Parlamento para analizar cada tres años la evolución de las pensiones, y esa es la Autoridad Fiscal, que es un organismo con casi cien personas especializadas en la sostenibilidad financiera. En el banco no tenemos ni capacidad de aportar valor añadido a eso ni acceso a los datos como la Airef», sentenció el exministro.

Añadió además que el banco debe evitar dos cuestiones. Por un lado, opinar sobre cualquier cosa que de la que no tenga «evidencia propia y trabajo sólido». Y por otro, el banco debe evitar posicionarse sobre elementos que supongan una redistribución de la renta, algo que debe hacer «el Gobierno y el Parlamento». «Yo no me puedo pronunciar sobre esas decisiones de gastos o de subir o bajar impuestos», señaló durante al presentación del plan estratégico.