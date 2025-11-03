Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Investigadores participantes en el proyecto. En el centro, con gafas, Francis Mojica, iniciador del CRISPR. LP

Empuje científico para mejorar los cultivos con CRISPR

El Ivace financia un plan para obtener variedades resistentes a plagas e inclemencias climáticas en el que participan destacados expertos en edición genética

V. LL.

VALENCIA.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:07

Científicos de varios organismos y universidades valencianas participan en un proyecto de investigación para aplicar las modernas tecnologías de edición genética (CRISPR-Cas), encaminadas a obtener nuevas variedades de cultivos tradicionales que sean más resistentes a adversidades meteorológicas y ataques de plagas y enfermedades y, por tanto, potencialmente más productivas y rentables.

La iniciativa está financiada por el 'Ivace+i Innovación' (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial), de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. y la línea principal consiste en demostrar la eficacia de usar nuevas proteínas para la edición genética de plantas.

En estos momentos, el plan se encuentra en su primera fase de desarrollo, durante la cual se ha averiguado que, aunque las proteínas empleadas funcionan en células animales, no se ha mostrado aún su eficacia en sistemas vegetales, por lo que el objetivo final consiste precisamente en probar que esa intención es factible, demostrando la capacidad de edición de estas proteínas en plantas y produciendo nuevos ejemplares editados (por ejemplo de plantas de tomate y arroz) que se desarrollen con normalidad pero con menos necesidades de agua de riego. La lucha contra la sequía es uno de los propósitos fundamentales.

Una vez conseguidos los resultados buscados se pondrá a disposición de las empresas valencianas (especialmente de la cooperativa de segundo grado Anecoop, que participa directamente en el proyecto) esta herramienta biotecnológica puntera.

En la iniciativa, bautizada como CASCV, colaboran científicos de la Universidad de la Alicante (UA) y la Universitat Politécnica de València (UPV), así como de la 'spin off' Madeinplant, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Es de destacar la participación del equipo de Francisco J. Mojica (UA), verdadero iniciador de la tecnología CRISPR y referente mundial en la materia.

Además de la financiación del Consell, el proyecto cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea a través del programa Feder Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

Fuentes del Ivace han destacado que «los avances científicos actuales permiten que empresas locales apliquen la tecnología de edición genética sobre diversas variedades hortofrutícolas cultivadas en la Comunitat Valenciana y, de manera más amplia, en todo el territorio español». Tal circunstancia ofrece amplias ventajas de desarrollo, con un amplio abanico de posibilidades para desarrollar variedades tradicionales con nuevas capacidades para adaptarse a circunstancias ambientales adversas o resistir inclemencias y ataques de agentes patógenos.

