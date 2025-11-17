La valenciana Idilia, fabricante de ColaCao y Nocilla, da el salto al mercado internacional

La histórica compañía alimentaria Idilia Foods, que agrupa marcas tan reconocidas como ColaCao, Nocilla, Paladín u Okey, culmina este 2025 con un movimiento clave en ... su estrategia de crecimiento: la compra de Shaken Udder, la empresa líder en batidos 'premium' del Reino Unido. Se trata de la primera adquisición internacional de la compañía y el paso más firme hasta la fecha para reforzar su presencia fuera de España.

Aunque con sede operativa en Barcelona, Idilia trasladó su sede social a Valencia en 2017 ante la situación política en Cataluña derivada del procés y, desde la capital del Turia, ha ido reforzando su apuesta por la categoría de batidos con otro hito destacado como la compra del 50% de Cacaolat el año pasado. Ahora, continúa ese camino con una marca de fuerte implantación en el mercado británico.

La adquisición, del 100% de la compañía inglesa por una cifra que Idilia ha destacado como «confidencial» se enmarca en el objetivo del grupo de elevar su negocio internacional hasta aproximadamente el 20% de su facturación total en 2026. Así, la marca Shaken Udder, disruptiva y en crecimiento, nació en 2004 en Tiptree (Essex), cuando sus fundadores, Jodie y Andrew Howie, empezaron a producir batidos cerca de la granja familiar.

En dos décadas, la marca ha escalado hasta convertirse en la referencia del segmento 'premium' en Reino Unido, con recetas de alto contenido lácteo, ingredientes de calidad y un posicionamiento muy diferenciado le han permitido construir un catálogo de 20 productos y prever una facturación de 40 millones de euros en 2025.

La operación supone la integración del 100% de la compañía británica, según confirman fuentes de Idilia, aunque el coste de la adquisición no ha trascendido. Shaken Udder funcionará como una unidad de negocio independiente y mantendrá íntegramente a su equipo actual, que trabajará en coordinación con el grupo valenciano.

«Un encaje óptimo», según el CEO

El consejero delegado de Idilia, Xavi Pons, ha destacado el valor estratégico de incorporar la marca británica: «Shaken Udder tiene un encaje óptimo en el planteamiento estratégico de Idilia y nos ayuda a llevar mucho más lejos nuestro propósito corporativo: crear esos pequeños grandes momentos de placer y emociones positivas que contribuyen al bienestar emocional de las personas», señala.

Con 204 millones de euros de facturación el pasado año y una plantilla de 335 trabajadores, Idilia se ha consolidado como una de las compañías más importantes de su sector y, con esta adquisición asesorada por EY-Parthenon y el despacho Clifford Chance, abre una nueva etapa de expansión más allá de nuestro país.