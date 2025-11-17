Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La jueza de la dana cita a declarar a la jefa de secretaría de Mazón por sus llamadas con Pradas
Imagen de los batidos de Shaken Udder LP

La valenciana Idilia, fabricante de ColaCao y Nocilla, da el salto al mercado internacional

La empresa de alimentación española cierra el año con el anuncio de su primera adquisición fuera de España, la empresa británica líder en batidos premium Shaken Udder

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:07

Comenta

La histórica compañía alimentaria Idilia Foods, que agrupa marcas tan reconocidas como ColaCao, Nocilla, Paladín u Okey, culmina este 2025 con un movimiento clave en ... su estrategia de crecimiento: la compra de Shaken Udder, la empresa líder en batidos 'premium' del Reino Unido. Se trata de la primera adquisición internacional de la compañía y el paso más firme hasta la fecha para reforzar su presencia fuera de España.

