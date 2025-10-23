Transportes Martín celebra su centenario en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia

Extras Jueves, 23 de octubre 2025, 19:00 Compartir

Transportes Martín celebró su centenario con un emotivo acto en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, reuniendo a más de 270 personas entre empleados, jubilados, clientes, proveedores y familiares.

El encuentro fue un homenaje a los 100 años de historia de una empresa familiar que ha sabido evolucionar a lo largo de cuatro generaciones, manteniendo intactos los valores que la han convertido en un referente nacional en el transporte de mercancías peligrosas: el esfuerzo, la innovación y el compromiso.

Durante el evento, intervinieron Antonio Martín, miembro de la tercera generación y CEO de la compañía desde 2020-2025, y Federico Martín, CEO de la compañía, quienes compartieron un mensaje de gratitud, reconocimiento y visión de futuro.

En su discurso, Antonio Martín repasó los hitos de la empresa desde su fundación en 1925 por Antonio Martín Ibáñez, recordando los inicios en el transporte de vino y aceite, la posterior especialización en productos químicos y gases, y el crecimiento sostenido que ha llevado a la compañía a contar hoy con 450 vehículos, 300 empleados y una facturación cercana a los 40 millones de euros.

Por su parte, Federico Martín destacó «el valor de las personas que, generación tras generación, han hecho posible este legado» y subrayó la importancia de «seguir construyendo el futuro con la misma pasión, responsabilidad y espíritu de familia que nos ha traído hasta aquí».

La velada combinó momentos de emoción, reconocimiento y convivencia, reflejando el orgullo de pertenencia que caracteriza a Transportes Martín. Con cien años de historia y la mirada puesta en los retos del mañana, la compañía reafirma su compromiso con la excelencia, la seguridad y la sostenibilidad en el transporte por carretera.

Temas

Ciudad de las Artes y las Ciencias