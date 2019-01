Tito Álvarez: «¿Cómo puede ser que un ministro de izquierdas y gay mande a la policía a reprimir al pueblo» Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi de Barcelona. / EFE El portavoz de los taxistas de Barcelona provoca la polémica con un WhatsApp a la prensa sobre la orientación sexual de Marlaska MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Lunes, 28 enero 2019, 17:20

Alberto, 'Tito', Álvarez, portavoz de Élite Taxi de Barcelona y la cara más reconocible de las protestas del sector en la ciudad condal, ha desembarcado en Madrid, donde llegó el fin de semana para unirse a las protestas de sus compañeros, de la forma más polémica posible.

«Aquí todo el mundo está alucinando, porque la Policía nos ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior. Y aquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas y, según ha declarado él, gay, que mande aquí a la Policía a reprimir al pueblo. Porque lo que está pasando aquí es represión total. O sea, mandan a unos trabajadores a reprimir a otros trabajadores. Esto es increíble. La gente está alucinando con los socialistas. Yo no me lo explico, de verdad».

Literalmente es el contenido del audio de WhatsApp que Álvarez mandó expresamente a un grupo de mensajería con periodistas a primera hora de la mañana de este lunes, cuando los antidisturbios estaban desalojando a los taxistas del Paseo de la Castellana.

Sus palabras han provocado de inmediato un vendaval comenzando por el PSOE, que, en su cuenta oficial de Twitter, ha apuntado que es «vergonzoso escuchar declaraciones tan desagradables y retrógradas para criticar a un miembro del Gobierno». Todo nuestro apoyo a Marlaska y nuestra condena y rechazo a tan repulsivas palabras y a cualquier tipo de discriminación por orientación sexual», han apuntado los socialistas.

Álvarez, icono de las protestas en Barcelona, se ha visto obligado a matizar, eso sí presentándose como «objeto de una nueva y grave manipulación». A mí me da igual lo que cada uno sea en su vida, yo he dicho lo que se estaba comentando, No saquemos de contexto. No jodáis, que ya estoy bastante jodido« ha apuntado el portavoz de los taxistas barceloneses desde Madrid.