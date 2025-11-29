Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
Aviones Airbus de la aerolínea de Avianca. EFE

Todo lo que se sabe de los problemas de Airbus: cancelaciones, retrasos y caos con los aviones

La compañía gala ha llamado a revisión cerca de 6.000 aeronaves para actualizar su software

José A. González

José A. González

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:19

Comenta

«El análisis de un evento reciente que involucró a un avión de la familia A320 ha revelado que la radiación solar intensa puede corromper ... datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo». Así da comienzo el comunicado de prensa que el viernes remitió Airbus a los medios de comunicación a primera hora de la noche. Horas antes lo conocían las aerolíneas y las autoridades regulatorias. También las medidas a implementar y sus consecuencias. «Estas recomendaciones provocarán interrupciones operativas para pasajeros y clientes», añade el texto. Desde este viernes -uno de los fines de semana con más movimiento aéreo en Estados Unidos por la festividad de Acción de Gracias-, 6.000 aviones -los de la familia A320- de uno de los gigantes europeos de la aeronáutica se quedan en tierra y están provocando retrasos y cancelaciones en diferentes aeropuertos internacionales. En los aeródromos españoles, por el momento, no se registra ninguna incidencia e Iberia «no prevé» modificaciones «tras estar toda la noche trabajando».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  2. 2 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  3. 3 Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
  4. 4

    Ligero cambio en el recorrido del Maratón Valencia 2025: así te afectará
  5. 5 Pradas señala al exjefe de Bomberos como el técnico que paró el Es Alert a las 19 horas del 29-O: «Lo vio contraproducente»
  6. 6

    Los Santos Juanes impresiona a sus primeros visitantes: «Es una maravilla, no había visto nada igual»
  7. 7

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Muere un trabajador en Casinos durante los trabajos de reconstrucción tras la dana
  9. 9

    Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia se activarán el lunes sin multar
  10. 10

    Pérez Llorca y Mazón, las siete diferencias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Todo lo que se sabe de los problemas de Airbus: cancelaciones, retrasos y caos con los aviones

Todo lo que se sabe de los problemas de Airbus: cancelaciones, retrasos y caos con los aviones