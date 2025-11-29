Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
Avión de la compañía American Airlines EP

Aerolíneas de todo el mundo anuncian retrasos y cancelaciones de vuelos tras los fallos detectados por Airbus

Iberia afirma que opera con normalidad al haber trabajado «toda la madrugada» en actualizar los software del modelo A320

Johana Gil

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

Durante uno de los fines de semana de mayor actividadad aerea, miles de aviones han tenido que quedarse parados tras el orden de Airbus de ... una reparación urgente en sus A320, que actualmente están en servicio. Más de la mitad de la flota mundial de este modelo ha resultado afectada, lo que está generando cancelaciones y retrasos en vuelos alrededor en varios países.

