Polémica norma de Ryanair: la prima que ofrecerá a sus empleados que cacen maletas con dimensiones excedidas

Ryanair sigue con su estricto control del equipaje de mano y la novedad es que sube la recompensa a los empleados de la compañía que detecten a pasajeros que lleven maletas que exceden las dimensiones permitidas. Concretamente, pasará de 1,50 a 2,50 euros y se eliminará el límite mensual de bonificaciones de 80 euros.

La noticia la ha confirmado director ejecutivo del Grupo Ryanair, Michael O'Leary, que en una entrevista en la televisión irlandesa señaló que la medida se toma con el objetivo de garantizar la puntualidad. Según explica, muchos retrasos se producen por la necesidad de recolocar en la bodega maletas que son demasiado grandes.

Por ello, busca agilizar el proceso y también ser «justo» con aquellos que sí cumplen las normas. Actualmente, los pasajeros únicamente pueden llevar de forma gratuita una mochila pequeña con dimensiones máximas de 40x30x20 centímetros. Si se supera, pueden haber cargos adicionales que pueden alcanzar los 75 euros en la puerta de embarque.

Además, aquellos que deseen subir una maleta de mano de hasta 55 x 40 x 20 centímetros, deberán pagar una cuota adicional. Al respecto, David Janoszka, abogado y experto en derechos de los pasajeros de AirCashBack, explicó que la Unión Europea está trabajando en una normativa común pero a día de hoy los límites del equipaje de mano no están regulados.

«Esto significa que las aerolíneas tienen libertad para fijar las dimensiones y los cargos, y por tanto, tienen derecho a verificar el cumplimiento en la puerta de embarque. Si bien estas prácticas son legalmente permisibles, motivan controles masivos y deberían impulsar al legislador comunitario a regular esta materia con mayor celeridad», señaló.

