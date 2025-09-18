El pequeño comercio valenciano pide más control a la venta en línea ilegal: «Nadie se atreve a ponerle el collar al perro»

Una fábrica de ropa clandestina muestra a decenas de trabajadores sumergidos entre montañas de ropa; un carguero marítimo enorme transporta las prendas y deja un ... rastro de contaminación en el agua; y un cliente de una gran superficie es repetidamente ignorado cuando pide ser atendido. Son tres de las imágenes que la Confederació de Comerç d'Alacant, Castelló i València (Confecomerç) ha utilizado en su nueva campaña para reivindicar y promocionar el negocio y los locales de cercanía. Una iniciativa que, entre otras cuestiones, ha puesto el foco en la venta en línea ilegal que realizan grandes plataformas como Temu o Shein y que suponen «una competencia desleal».

Así lo ha detallado este jueves el presidente de Confecomerç, Rafael Torres, en la presentación de la campaña 'A grandes males, pequeños comercios', con la que se pretende revitalizar un sector que representa «el 12% del Producto Interior Bruto (PIB)» de la Comunitat y que «está infrafinanciado», en palabras de Torres. Con la mirada puesta en las grandes cadenas extranjeras mencionadas, que ofrecen productos de moda rápida y «de una importación sin control», en algunas ocasiones, el presidente de Confecomerç ha expresado su deseo de legislar para tener un mayor control sobre estas, tal y como ya hizo Francia a principios de este verano con el proyecto de ley contra la ultra 'fast fashion'.

«Tuvimos una reunión con el Ministerio de Economía y con el de Consumo y es una idea que está sobre la mesa. Un dato: el pasado Black Friday, más del 70% de las ofertas en plataformas en línea eran falsas. Pero las multas son ridículas y hay que pasar de las palabras a la acción, porque nadie se atreve a ponerle el collar al perro», ha ampliado Torres durante su intervención. Además, ha pedido también «más controles de calidad y seguridad para el consumidor» de las empresas que no están sujetas a la legislación de la Unión Europea y ha esgrimido que no está en contra de la venta en línea 'per se', sino del modelo de negocio que representan estas empresas.

Más allá de poner la mirada en la venta en línea de competencia desleal, Confecomerç ha remarcado que la campaña estival no ha sido tan positiva como se esperaba, ya que el aumento del turismo en la Comunitat Valenciana no ha traído consigo un incremento similar en cuanto al consumo en el pequeño comercio. Mientras que otros sectores como los viajes o los hoteles sí que se han beneficiado de este auge, los negocios locales «han disminuido su facturación», según los datos de la confederación.

«El turista prioriza el transporte y la estancia, mientras que las compras quedan en segundo plano», ha resumido Torres, y ha agregado que «la dana todavía está afectando». En este sentido, municipios como Massanassa son los que están teniendo una recuperación más lenta, ya que todavía tienen «alrededor del 20%» de los pequeños comercios sin abrir. Otros como Paiporta, Picanya o Aldaia, en cambio, ya están con «más del 90%» de los negocios afectados en funcionamiento.

Ante esta situación, Confecomerç ha exigido «un mayor compromiso político», ya que la previsión para los próximos meses es incierta. «No hay motivos para ser demasiado optimistas ni pesimistas», ha zanjado Torres.