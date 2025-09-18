Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tiendas ubicadas en el centro de Valencia. Iván Arlandis

El pequeño comercio valenciano pide más control a la venta en línea ilegal: «Nadie se atreve a ponerle el collar al perro»

Confecomerç subraya que el incremento del turismo veraniego no se ha notado con la misma intensidad en los negocios locales

Pau Alemany

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:48

Una fábrica de ropa clandestina muestra a decenas de trabajadores sumergidos entre montañas de ropa; un carguero marítimo enorme transporta las prendas y deja un ... rastro de contaminación en el agua; y un cliente de una gran superficie es repetidamente ignorado cuando pide ser atendido. Son tres de las imágenes que la Confederació de Comerç d'Alacant, Castelló i València (Confecomerç) ha utilizado en su nueva campaña para reivindicar y promocionar el negocio y los locales de cercanía. Una iniciativa que, entre otras cuestiones, ha puesto el foco en la venta en línea ilegal que realizan grandes plataformas como Temu o Shein y que suponen «una competencia desleal».

