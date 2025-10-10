NTT Data anuncia el nombramiento de Raquel Pont como nueva socia responsable de la Región Mediterráneo

La consultora tecnológica NTT Data ha nombrado a la catalana Raquel Pont como nueva responsable de la Región Mediterráneo, cargo que asumió el pasado ... 1 de octubre. Tras desarrollar toda su trayectoria profesional en la compañía, Pont ha liderado en los últimos años varios proyectos de transformación tecnológica orientados a optimizar los procesos de grandes empresas.

Licenciada en Ingeniería de Telecomunicaciones por la UPC, la catalana acumula más de 21 años de experiencia en el campo de la consultoría tecnológica. Su trayectoria en la compañía estuvo ligada en sus inicios a la administración pública en Cataluña, desde donde pasaría a ocupar, posteriormente, posiciones directivas en el sector de utilities.

Asimismo, la vida de Pont ha estado muy vinculada al deporte de élite, lo que le ha permitido seguir aplicando un alto nivel de exigencia en los resultados para superar con éxito los desafíos de transformación que requiere la realidad empresarial del sector.

«Es para mí un orgullo y una gran responsabilidad liderar un gran equipo de profesionales de una firma tecnológica como NTT DATA. Continuaremos apostando por la innovación y el talento tecnológico para mantener el crecimiento en Catalunya, Comunitat Valenciana, Murcia, Illes Balears y Aragón», ha afirmado la nueva responsable de la Región Mediterráneo de NTT DATA.

La Región Mediterráneo de NTT DATA está integrada por más de 8.000 profesionales, de los cuales más de 3.000 se encuentran en la Comunitat Valenciana. Esta región abarca Catalunya, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Illes Balears y Aragón. NTT DATA cuenta con oficinas en Barcelona, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Palma y Zaragoza.