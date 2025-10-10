Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de Raquel Pont, nueva responsable de la Región Mediterráneo de NTT Data LP

NTT Data anuncia el nombramiento de Raquel Pont como nueva socia responsable de la Región Mediterráneo

La consultora tecnológica hace oficial el nuevo cargo de la catalana, que asume desde el 1 de octubre, tras toda una vida profesional en la compañía

Kike Cervera

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:56

Comenta

La consultora tecnológica NTT Data ha nombrado a la catalana Raquel Pont como nueva responsable de la Región Mediterráneo, cargo que asumió el pasado ... 1 de octubre. Tras desarrollar toda su trayectoria profesional en la compañía, Pont ha liderado en los últimos años varios proyectos de transformación tecnológica orientados a optimizar los procesos de grandes empresas.

