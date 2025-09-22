Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Decenas de personas vinculadas a Industrias Alegre celebran la reapertura de la planta de Albal. LP.

Industrias Alegre reabre su planta de Albal arrasada por la dana hace 11 meses

Unos 300 empleados, familiares y clientes se reunieron el pasado viernes para celebrar la vuelta a la fábrica

R.E.

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:23

Tras ver como la riada del pasado 29 de octubre arrasaba las instalaciones de su fábrica y dejaba inutilizable buena parte del material operativo, la ... empresa Industrias Alegre ha vuelto a reabrir su planta, situada en la localidad de Albal, después de 11 meses de espera. Trabajadores y sus familias, clientes, proveedores y voluntarios, unos 300 en total, se reunieron el pasado viernes en un acto emotivo en el que celebraron la reconstrucción de la fábrica.

