Industrias Alegre reabre su planta de Albal arrasada por la dana hace 11 meses

Tras ver como la riada del pasado 29 de octubre arrasaba las instalaciones de su fábrica y dejaba inutilizable buena parte del material operativo, la ... empresa Industrias Alegre ha vuelto a reabrir su planta, situada en la localidad de Albal, después de 11 meses de espera. Trabajadores y sus familias, clientes, proveedores y voluntarios, unos 300 en total, se reunieron el pasado viernes en un acto emotivo en el que celebraron la reconstrucción de la fábrica.

El trabajo de limpieza durante este tiempo ha sido incesante. Primero, para retirar las 8.400 toneladas de lodo que se acumularon en las instalaciones y que invadieron todos lo recovecos; luego, para eliminar la maquinaria inservible y, finalmente, para reconstruir una planta que había quedado irreconocible.

Todo ello a la vez que se creaba una red de producción externa para asegurar el suministro a clientes estratégicos como Ford, con ayuda de colaboradores en distintas regiones de España, Portugal, Alemania y la segunda planta de la compañía, en Polonia. Un esfuerzo que permitió que los clientes recuperaran su ritmo normal de suministro apenas un mes después del desastre.

Industrias Alegre es una compañía que se encarga de desarrollar soluciones globales en plástico para el sector de la automoción, la logística y la industria especializada.

La empresa estime que, antes de que termine el año, se habrá recuperado el 100% de su capacidad productiva. «Nuestros trabajadores vinieron a salvar su empresa antes incluso de arreglar lo suyo. Solo podemos decir gracias. Por el compromiso, la confianza y la energía que han hecho posible este renacer», exclamó el consejero delegado de la empresa, Enrique Careaga, en la celebración por la vuelta.