Albal, a la espera del inicio masivo de obras para borrar la dana

La dana afectó a un 70 % del núcleo urbano de Albal y es lógico por lo tanto que la recuperación cueste en esa parte. Los ... comerciantes dicen que buena parte de las tiendas han reabierto, con muchas dificultades, mientras que desde el Comité Local de Emergencia observan por el contrario que los trabajos en el municipio marchan a un ritmo demasiado lento. La barrancada afectó a diferentes edificios municipales como la Casa de la Cultura, la OMIC, servicios sociales, el juzgado de Paz, la biblioteca municipal, la residencia y la sede del propio Ayuntamiento. Los efectos del agua y el barro también hicieron mella en zonas verdes y plazas como el parque de San Carlos o la plaza de Fontilles y afectó a buena parte del mobiliario urbano, contenedores, árboles y zonas infantiles, según relatan desde el Consistorio.

En la actualidad, el municipio continúa en fase de reconstrucción y presentando las memorias y proyectos necesarios para que puedan iniciarse las obras en las diferentes infraestructuras, comentan fuentes municipales.

Un paseo por el municipio indica que ha cambiado bastante el panorama desde el 29 de octubre, pero desde el Comité de Emergencia se muestran críticos por la falta de obras, la lentitud del reparto de ayudas o incluso la limpieza en algunas zonas.

Ampliar Restos de la dana poco después del 29 de octubre en Albal. LP

Otras infraestructuras que se vieron dañadas fueron los CEIP San Carlos Borromeo y San Blas, así como el IES Albal, afirman fuentes municipales. El tejido empresarial local, también se vio muy afectado. Más de 200 comercios locales y empresas de los polígonos industriales resultaron con daños por la dana, según la cifra que maneja el gobierno municipal. Desde la asociación de comerciantes, la presidenta de la entidad, Laura Sobrino, afirma que en general «los comercios se levantaron rápido, aunque algunos han cerrado por una jubilación cercana».

VÍCTIMAS 3 fallecidos se registraron en Albal por las inundaciones.

Sobrino afirma que a pesar del retraso en los pagos del Consorcio, las cantidades han correspondido «en general» con las peticiones de los afectados. De cara al futuro, considera que lo prioritario es «avisar mucho antes» de lo que pueda pasar para prevenir a la población. Residente en un bajo en Parque Alcosa (Alfafar), estaba en su casa en el momento de la dana, cuando tuvo que refugiarse en un piso alto.

Desde el día de la dana, la colaboración entre los afectados ha sido una de las notas dominantes, afirman desde el Comité de Emergencia, sobre todo en la información para acceder a ayudas. Sobre el comercio, indican que algunas tiendas «han abierto como han podido».

DAÑOS 30 millones de euros ha recibido el Ayuntamiento para la reconstrucción por parte del Ministerio de Política Territorial.

En cuanto al resto de la población, hay muchas familias que necesitan ayuda. «Hay muchos casos, personas que no tenían seguro o fincas que carecen de aparcamiento o ascensor, no pueden hacer frente a las derramas que se piden», dicen desde la entidad.

De las víctimas, reivindican un homenaje del Ayuntamiento hacia ellas. «Nosotros hicimos un acto este verano con la plantación de un olivo», recuerdan. Sobre las prioridades de cara al futuro, las mismas fuentes piden que se agilicen las ayudas.

De cara a los posibles episodios de lluvias, la localidad ha puesto en marcha un plan especial ante situaciones de emergencia, que incluye una estrategia de comunicación a través de la radio municipal. El ayuntamiento y la empresa Aqualia han intensificado desde finales de agosto, la limpieza de imbornales y colectores de alcantarillado para prevenir inundaciones con la llegada de las lluvias otoñales.