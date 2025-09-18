Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un ciclista pasa por la avenida Padre Carlos Ferris, una de las zonas castigadas de Albal. IRENE MARSILLA

Albal, a la espera del inicio masivo de obras para borrar la dana

Los vecinos piden más agilidad para reabrir dotaciones públicas mientras el Ayuntamiento ya tiene listo un plan de emergencias

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:22

La dana afectó a un 70 % del núcleo urbano de Albal y es lógico por lo tanto que la recuperación cueste en esa parte. Los ... comerciantes dicen que buena parte de las tiendas han reabierto, con muchas dificultades, mientras que desde el Comité Local de Emergencia observan por el contrario que los trabajos en el municipio marchan a un ritmo demasiado lento. La barrancada afectó a diferentes edificios municipales como la Casa de la Cultura, la OMIC, servicios sociales, el juzgado de Paz, la biblioteca municipal, la residencia y la sede del propio Ayuntamiento. Los efectos del agua y el barro también hicieron mella en zonas verdes y plazas como el parque de San Carlos o la plaza de Fontilles y afectó a buena parte del mobiliario urbano, contenedores, árboles y zonas infantiles, según relatan desde el Consistorio.

