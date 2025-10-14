Grupotec estrena su nueva sede central en el edificio Ikon de Valencia y refuerza su expansión internacional

La compañía valenciana Grupotec, referente nacional en ingeniería y arquitectura y líder en el sector de la energía fotovoltaica, ha estrenado su nueva sede ... corporativa en el edificio Ikon de Valencia, un traslado que simboliza tanto el crecimiento de la compañía como su compromiso con la sostenibilidad y el talento local.

El nuevo espacio, de más de 5.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, acogerá a más de 400 profesionales y se ha concebido como «un entorno abierto y colaborativo que fomente la innovación y el trabajo transversal entre sus distintas divisiones». Con esta mudanza, la firma refuerza su arraigo en Valencia —donde fue fundada en 1997 por un grupo de ingenieros— y actualiza su imagen como empresa global en plena expansión.

Diseñada y construida por sus propios equipos técnicos, la sede se erige como una muestra de la capacidad de coordinación y calidad técnica de Grupotec. «Este proyecto representa el trabajo en equipo que caracteriza a nuestra organización y el compromiso con las personas, nuestros clientes y proveedores», destacan desde la dirección.

Las instalaciones combinan tecnología avanzada, zonas creativas y áreas de formación para las casi 700 personas que integran el grupo en sus sedes de Valencia, Madrid, Sevilla, Murcia y Londres. El objetivo, explican, es «crear un entorno de trabajo motivador y sostenible que se traduzca en un mejor servicio a los clientes y en un crecimiento responsable».

Fiel a su lema, «Ingeniería para un mundo más sostenible», la nueva sede ha sido concebida bajo criterios de eficiencia energética y gestión ambiental, cumpliendo con los estándares de la norma ISO 14001. Las medidas implantadas reducen el consumo de recursos y refuerzan la estrategia ESG de la empresa, un pilar esencial de su actividad.

Crecimiento en todos los frentes

Grupotec espera cerrar 2025 con una facturación un 20% superior al año anterior, hasta alcanzar los 260 millones de euros, impulsada por el dinamismo de todas sus divisiones. Por su parte, el área de Renovables prevé un incremento cercano al 15%, con fuerte presencia en España, el Caribe y Reino Unido, y un repunte en Italia previsto para 2026. Además, la división de Industria, centrada en ingeniería industrial, crecerá un 17%, mientras que Edificación y Construcción se consolida como la más dinámica, con un aumento del 20% en servicios y del 30% en actividad constructiva.

Con casi tres décadas de trayectoria y presencia en más de 20 países de cuatro continentes, Grupotec se ha posicionado como líder europeo en el diseño y construcción de grandes plantas fotovoltaicas, además de ofrecer soluciones integrales de ingeniería, desde el desarrollo hasta la explotación de proyectos.

La inauguración de su nueva sede en el Ikon —uno de los edificios más emblemáticos del skyline valenciano— marca una nueva etapa para la compañía. «Esta sede nos impulsa para afrontar los retos de la transición energética y reforzar nuestro papel en la internacionalización del sector», subrayan.