Imagen de la presentación de la nueva sede central de Grupotec LP

Grupotec estrena su nueva sede central en el edificio Ikon de Valencia y refuerza su expansión internacional

La empresa valenciana, referente en renovables y construcción sostenible, reúne a más de 400 profesionales en su nuevo cuartel general y prevé cerrar 2025 con un 20% más de facturación

Kike Cervera

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 16:03

La compañía valenciana Grupotec, referente nacional en ingeniería y arquitectura y líder en el sector de la energía fotovoltaica, ha estrenado su nueva sede ... corporativa en el edificio Ikon de Valencia, un traslado que simboliza tanto el crecimiento de la compañía como su compromiso con la sostenibilidad y el talento local.

