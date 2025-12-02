Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación de la futura de Campofrío en Utiel LP

El Consell defiende la ayuda de 11 millones a Campofrío como motor de la reactivación industrial en Utiel

La consellera Marián Cano reivindica el impacto estratégico del nuevo centro en el polígono Nuevo Tollo y detalla cómo se aplicarán las subvenciones tras la publicación del decreto en el DOGV

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 02:13

Comenta

El Gobierno valenciano ha puesto el foco este lunes en la nueva planta de Campofrío en Utiel después de que el Diari Oficial de la ... Generalitat Valenciana (DOGV) haya publicado el decreto que regula la concesión de 11 millones de euros en ayudas para su construcción. En ese sentido, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha subrayado que el centro de transformación y comercialización cárnica «será una pieza clave para la reactivación empresarial y para dinamizar el tejido económico local», destacando el carácter estratégico de la inversión y su impacto en la recuperación tras la dana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  2. 2 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  3. 3 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  4. 4 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  5. 5

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  6. 6

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  7. 7 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  8. 8 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  9. 9 Otro ataque al cuartel de la Guardia Civil de Riba-roja: un hombre rompe a golpes la puerta e insulta a los agentes
  10. 10

    El conseller de Educación admite el error de irse a casa la mañana de la dana: «No teníamos la información correcta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Consell defiende la ayuda de 11 millones a Campofrío como motor de la reactivación industrial en Utiel

El Consell defiende la ayuda de 11 millones a Campofrío como motor de la reactivación industrial en Utiel