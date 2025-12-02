El Consell defiende la ayuda de 11 millones a Campofrío como motor de la reactivación industrial en Utiel

El Gobierno valenciano ha puesto el foco este lunes en la nueva planta de Campofrío en Utiel después de que el Diari Oficial de la ... Generalitat Valenciana (DOGV) haya publicado el decreto que regula la concesión de 11 millones de euros en ayudas para su construcción. En ese sentido, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha subrayado que el centro de transformación y comercialización cárnica «será una pieza clave para la reactivación empresarial y para dinamizar el tejido económico local», destacando el carácter estratégico de la inversión y su impacto en la recuperación tras la dana.

Cano ha defendido que esta subvención, aprobada por el Consell con carácter excepcional y por razones de interés público económico, responde al compromiso con las empresas afectadas por las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

Las antiguas instalaciones de Campofrío en Torrent quedaron gravemente dañadas, lo que llevó a la compañía a un ERTE de fuerza mayor para unos 300 trabajadores que serán reubicados en el nuevo complejo de Utiel. Para la consellera, el objetivo es «ayudar a retomar la actividad cuanto antes y garantizar que la recuperación industrial sea una realidad».

El decreto fija que la ayuda se distribuirá en tres anualidades: 1,83 millones en 2025, 5,39 millones en 2026 y 3,77 millones en 2027. Con este apoyo, la Generalitat financiará inversiones en obra civil —urbanización, construcción de edificios productivos y áreas de almacenamiento— y en bienes de equipo e instalaciones industriales, desde maquinaria de proceso hasta sistemas energéticos avanzados. También se incluyen activos materiales e inmateriales, costes de arrendamiento y la adquisición de terrenos hasta un máximo del 10% del total subvencionable. La inversión deberá mantenerse en la zona durante al menos cinco años.

Campofrío destinará 134 millones de euros a la creación de su nueva planta en el polígono Nuevo Tollo, concebida para convertirse en una de las instalaciones más avanzadas del grupo. La fábrica incrementará la capacidad productiva respecto a la de Torrent, incorporará tecnologías de última generación y medidas de eficiencia energética —como paneles solares o transformación de residuos en biogás— y reforzará la flexibilidad industrial de la compañía en España y Europa.

Industria recuerda que la operación forma parte de una estrategia más amplia de reindustrialización inteligente y modernización del tejido productivo valenciano. La Generalitat considera el proyecto «de extraordinario interés socioeconómico» para la provincia de Valencia y destaca su capacidad para consolidar la actividad agroalimentaria en la comarca, optimizar la cadena de suministro y atraer nuevas oportunidades empresariales.