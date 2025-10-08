La CNMV irrumpe en la guerra de cifras de BBVA y Sabadell: «Es mera especulación»

Máxima tensión en el mercado a poco más de dos días de que finalice el periodo de aceptación de la opa de BBVA sobre Banco ... Sabadell. La confrontación entre las dos entidades -y entre sus principales directivos- ha llegado a un punto tan extremo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha visto obligada a llamar al orden a las partes.

En un insólito comunicado en este tipo de procesos, el supervisor asegura que los criterios que se utilizarán para marcar el precio de una hipotética segunda opa -que BBVA tendría que lanzar si no alcanza el 50% de aceptación- no se conocerán hasta el 17 de octubre, cuando el suprevisor dé a conocer también el resultado de la primera. «las decisiones que se deriven de ese resultado se comunicarán al mercado ese mismo día 17, después de la citada publicación».

El debate en torno a cuál será ese precio de una posible segunda oferta no ha dejado de engordar, con la catalana defendiendo que, bajo su interpretación de la norma, tendrá que ser superior a la actual, frente a la opinión de BBVA, que defiende que el precio será el mismo.

«Cualquier afirmación sobre la determinación del precio equitativo que se traslade al mercado antes de que la CNMV dé a conocer esos criterios debe de ser considerada como mera especulación», sentencia el organismo dirigido por Carlos San Basilio, acusando de forma directa, aunque sin mencionarles, a los dos bancos de confundir al mercado.

Fuentes del proceso aseguran que la visión es justo la contraria en las entidades y entre los propios inversores, que consideran que el organismo podría acabar con el debate si publicase ya los criterios que marcarán el precio de una segunda opa, en caso de que BBVA tenga que lanzarla. Sin embargo, desde el supervisor defienden que el debate sobre esos criterios es complejo y que, en todo caso, no tiene sentido publicarlos sin saber si habrá segunda opa o no.

Oficialmente, y aunque fuentes conocedoras aseguran que los contactos ya se han iniciado, cuando se conozcan los criterios BBVA hará una propuesta de precio para la segunda opa y, a partir de ahí, la CNMV podrá dar su visto bueno o no.

De momento, lo que deja claro el comunicado es que en el organismo no está sentando nada bien la actitud que estos últimos días del proceso han tomado los principales directivos de los dos bancos, con un cruce de acusaciones que en algunas ocasiones ha bajado incluso al terreno personal. Más allá de eso, a la CNMV le preocupa el posible impacto en los accionistas de la fuerte brecha en la información, cifras y plazos que cada banco está transmitiendo al mercado.

Ante este escenario, el supervisor apunta también a que «la CNMV ejercerá sus competencias supervisoras y sancionadoras, de ser necesario, en cumplimiento de la normativa aplicable, de forma independiente y con el objetivo prioritario de proteger a inversores y accionistas».