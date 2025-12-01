Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El jefe de gabinete de Mazón: «Nadie reclamó al presidente en el Cecopi»
Ángel Escribano, presidente de Indra, y José Vicente de los Mozos, CEO. Indra

La cautela se instala en el consejo de Indra que aplaza la fusión con Escribano hasta 2026

La SEPI ralentiza la operación, prevista para finales de año, hasta ver el cierre de cuentas de ambas compañías

José A. González

José A. González

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:40

Comenta

Jarro de agua fría a los planes de los hermanos Escribano en Indra. La fusión de la cotizada española y EM&E -la empresa de ... Ángel, presidente del gigante español en defensa, y Javier, consejero de la misma- no se cerrará en 2025, sino que se irá al primer trimestre o, incluso, a la primavera del próximo ejercicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  6. 6

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  7. 7 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  8. 8 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  9. 9

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  10. 10 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La cautela se instala en el consejo de Indra que aplaza la fusión con Escribano hasta 2026

La cautela se instala en el consejo de Indra que aplaza la fusión con Escribano hasta 2026