Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un acertante gana un premiazo de 1.248.450,19 euros con la Primitiva de este sábado
Patrulla Águila. AGA

España se juega su posición en la defensa europea por falta de estrategia de país y capital humano

Una industria estancada y con problemas de talento amenazan con hacer descarrilar la oportunidad de crear gigantes en la UE

José A. González

José A. González

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:15

Comenta

La industria de la defensa ha pasado en pocos meses de ser un asunto periférico a ocupar el centro de la estrategia de los estados. ... La guerra de Ucrania, el rearme europeo y la presión geopolítica han convertido al sector en un eje de política industrial. La magnitud del giro se mide en cifras: la Unión Europea quiere movilizar hasta 800.000 millones de euros de aquí a 2030 para reforzar su autonomía militar y tecnológica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva tormenta descarga sobre La Ribera: 110 litros en una hora en Carcaixent
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3 La Policía Local de Valencia insta a los ciudadanos a abandonar el viejo cauce del Turia
  4. 4 Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia»
  5. 5 Aemet activa el aviso naranja este domingo en toda la Comunitat y señala las zonas donde habrá tormentas muy fuertes
  6. 6 Alerta en Aldaia: una tromba de 80 litros pone en jaque el barranco de la Saleta
  7. 7 La tormenta descarga con mucha fuerza en la noche de este sábado en Valencia ciudad
  8. 8 Un terremoto de grado 3 en el Golfo de Valencia sacude Cullera
  9. 9

    La enfermedad ultra rara que sólo tiene Miquel en la Comunitat
  10. 10 La dana se ceba con Pilar de la Horadada durante la madrugada: 72 personas evacuadas y cerrado el túnel de la AP-7

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias España se juega su posición en la defensa europea por falta de estrategia de país y capital humano

España se juega su posición en la defensa europea por falta de estrategia de país y capital humano