Baleària renueva su dirección: sale José Manuel Orengo y entra Carlos Sanlorenzo

Cambio de caras en la dirección de Baleària. Tras más de siete años al frente de la naviera valenciana como secretario general, José Manuel Orengo ... ha dejado el puesto y le ha dado el relevo a Carlos Sanlorenzo, según han confirmado fuentes de la empresa a LAS PROVINCIAS este viernes.

Sanlorenzo ha estado siete años trabajando estrechamente con Baleària en asuntos mercantiles y marítimos y ha jugado «un papel crucial» en el proceso de adquisición de Armas Trasmediterránea, que se materializó a finales de agosto de este año.

Orengo llegó a Baleària en octubre de 2018, justo un mes después de abandonar su cargo de como asesor de Presidència en la etapa de Ximo Puig al frente de la Generalitat.

Además de este nombramiento, la compañía también ha nombrado a Javier Cervera como director corporativo de Relaciones Institucionales. Este ingeniero lleva seis años con la responsabilidad del área de Transición Energética, representando a Baleària en todos los procesos de innovación orientados a la descarbonización y a la eficiencia energética.

Además, el pasado mes de agosto se incorporó a la dirección de Baleària Fernando Bas, asumiendo la responsabilidad de director jurídico corporativo del grupo y miembro de la Comisión Permanente.

«La dirección de Baleària se ha visto reforzada en un momento de expansión desafiante de la compañía, la experiencia y buen hacer de estos profesionales va a resultar decisiva para la consolidación de Baleària como principal naviera española», han afirmado las mismas fuentes.