Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
Paneles solares de Acciona Energía. EFE

Acciona Energía reorganiza sus operaciones en Asia para centrarse en Filipinas, Tailandia y Vietnam

Con esta operación la compañía pretende consolidarse en esos tres países clave donde prevé acelerar su expansión en los próximos años

C. P. S.

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:14

Acciona Energía y The Blue Circle, compañía con sede en Singapur, han completado una reorganización de su colaboración, tras la que cada una se centrará de forma independiente en diferentes mercados, según ha informado este miércoles la empresa española.

En concreto, Acciona Energía controlará la totalidad de la cartera de proyectos renovables en Filipinas, Tailandia y Vietnam. Por su parte, The Blue Circle operará de forma independiente y se centrará en proyectos en Sri Lanka, Malasia y Camboya.

Con esta decisión, Acciona Energía pretende consolidarse en esos tres países clave, especialmente en Filipinas, donde ya cuenta con una cartera de proyectos eólicos y solares en diferentes etapas y donde prevé acelerar su expansión en los próximos años.

«La operación refuerza la presencia de Acciona Energía en Asia-Pacífico, una región clave en su estrategia global de crecimiento, y da un paso más en su compromiso por liderar la transición energética en mercados emergentes», subrayó la compañía en un comunicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional
  2. 2 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  3. 3 Aemet activa un aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  4. 4 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  5. 5 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  6. 6 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  7. 7 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  8. 8 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  9. 9 Cinco atendidos por inhalación de humo en un incendio en Valencia
  10. 10 Alarma en Paiporta ante la ocupación ilegal de casas dañadas por la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Acciona Energía reorganiza sus operaciones en Asia para centrarse en Filipinas, Tailandia y Vietnam

Acciona Energía reorganiza sus operaciones en Asia para centrarse en Filipinas, Tailandia y Vietnam