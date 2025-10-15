Eldesguace.net se consolida en la gestión de bajas de motos y coches

EXTRA Miércoles, 15 de octubre 2025, 05:20 Compartir

La Comunitat Valenciana tiene hoy en circulación cerca de cuatro millones de vehículos, con una edad media que supera los 14 años, según cifras de la Dirección General de Tráfico (DGT).

A este problema de envejecimiento del parque móvil se suma la futura implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), obligatoria en ciudades como Valencia antes de 2026. Un escenario que ya está empujando a muchos conductores a dar de baja coches, motos y furgonetas sin etiqueta medioambiental.

El mal recuerdo de la DANA de finales de 2024, cuando más de 141.000 vehículos resultaron dañados y acabaron fuera de servicio, puso en evidencia la importancia de contar con canales ágiles y para tramitar bajas.

En este terreno, Eldesguace.net se ha consolidado como una de las plataformas más activas. Su función es sencilla: el usuario completa un formulario online y rápidamente se comprueba que sea tramitable, se le da tasación y en caso de ser aceptada se organiza la recogida del vehículo mediante grúa gratuita.

El proceso termina con la gestión de la baja y el Certificado de Destrucción, emitido siempre por un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) reconocido por la DGT.

«Queremos que dar de baja un vehículo no sea un problema, sino un trámite ágil. No hay costes ocultos y, además, trabajamos en conseguir siempre la mejor tasación posible para c siniestrados, motos o camiones», explica Vicent Ferrer, gerente de Eldesguace.net.

La Comunitat Valenciana se sitúa entre las autonomías con mayor número de bajas: en 2023 se gestionaron unas 95.000, cerca del 12 % del total nacional. Solo en Valencia ciudad circulan alrededor de 700.000 vehículos, con una edad media de 14,7 años; más del 65 % de los turismos superan la década de antigüedad. La entrada en vigor de la ZBE obligará a retirar decenas de miles de unidades más en los próximos meses.

Cada baja no solo tiene un efecto administrativo. Supone también la entrada de ese vehículo en un proceso de reciclaje controlado, en el que las piezas aprovechables y motores tienen una segunda vida, los metales vuelven a reciclarse y los residuos peligrosos se eliminan con seguridad. Según AEDRA, la patronal que agrupa a los CAT en España, más del 90 % de los componentes de un vehículo pueden ser reutilizados o reciclados.

La digitalización es otro de los factores diferenciales. Frente a los trámites presenciales de hace años, así se puede resolver todo el procedimiento desde el ordenador o el móvil. El sistema ha demostrado ser útil tanto para particulares como para aseguradoras y empresas de flotas que necesitan dar de baja vehículos en bloque o gestionar siniestros totales.

Además de la colaboración con CAT, se ofrece un servicio de gestoría para trámites más complejos como son embargos, impuestos pendientes de pago o resolución de precintos judiciales.

Con esta combinación de servicios, Eldesguace.net refuerza su papel en el tejido económico y medioambiental valenciano, ayudando a los conductores a adaptarse a la nueva normativa y a dar salida a un parque móvil cada vez más envejecido.