Draghi insta a una reforma urgente para que los costes energéticos en Europa sean competitivos

El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exprimer ministro italiano, Mario Draghi, ha advertido de que la energía sigue siendo uno de los grandes ... retos de Europa, para lo que ha instado a una reforma urgente para que los costes energéticos en Europa sean competitivos. En su participación en el ciclo de conferencias Energy Prospectives de Fundación Naturgy e IESE, celebradas en Madrid, Draghi ha considerado prioritario que Europa profundice en la reforma del mercado energético, ya que el trilema y sus objetivos han cambiado de peso y ahora importa tanto el origen de la energía como su precio.

El recientemente galardonado con el Premio Princesa de Asturias también ha destacado en su ponencia la urgencia de una mayor coordinación europea en la gestión de bienes públicos, como las infraestructuras de red, según ha informado la fundación en un comunicado. Con ello, Draghi ha puesto en valor la labor que está llevando a cabo el sector privado, que ya avanza y explora cómo lograr los objetivos. Sin embargo, el expresidente del BCE ha subrayado que el mayor esfuerzo debe venir del sector público, que debe simplificar las normativas y la legislación. Así, ha urgido a un marco común y, para impulsarlo, ha considerado que el sector privado debe ayudar a cambiar la opinión pública, usando su altavoz para que se escuche y se reformen las normas.

En el encuentro, que se enmarca en el primer aniversario de la presentación del denominado informe Draghi, se ha analizado la consecución de los objetivos, si se han puesto las recomendaciones en marcha y en qué punto se encuentra la Unión Europea respecto al resto de potencias mundiales.

El informe Draghi marcó una hoja de ruta ambiciosa para fortalecer la competitividad y la autonomía de Europa en materia de sostenibilidad y energía. Doce meses después de su publicación, el continente se encuentra en una posición aún más frágil que entonces, con solo un 11,2% de las 383 recomendaciones plenamente ejecutadas.

Draghi subraya la necesidad de vincular los precios de la energía a contratos a largo plazo y ampliar los acuerdos de compra de energía

A este respecto, el exprimer ministro italiano ha estimado que Europa se encuentra en una situación más complicada que hace un año, dada su dependencia de materias primas y de tecnología, además de señalar la importancia que está cobrando actualmente la situación geopolítica, la seguridad y la resiliencia de las cadenas de aprovisionamiento. De esta manera, entre las prioridades inmediatas a partir de sus recomendaciones, Draghi ha avanzado que las más urgentes son las reformas necesarias, una inversión mayor y enfrentarse a la regulación actual para poder fortalecerse internamente. Asimismo, ha hecho una reflexión sobre cómo Europa puede conseguir el éxito deseado en un escenario a 10 años, es decir, hasta 2035, y ha señalado que la solución pasa por acelerar el crecimiento y descarbonizar al mismo tiempo.

El objetivo último es un continente europeo energéticamente independiente, competitivo y de alto crecimiento

En el inicio de la jornada, Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, ha destacado que la solidez de las ideas y la precisión de diagnóstico de Draghi son difíciles de igualar, además de su europeísmo. «Nos interesa especialmente conocer sus propuestas en energía y economía, y cómo pueden traducirse en soluciones concretas. En definitiva, buscamos acercar la ciencia y el pensamiento a la realidad de la empresa y la economía, lo que se debe traducir a las necesidades de la sociedad», finalizaba.

Por su parte, en esta nueva sesión de Energy Prospectives, Franz Heukamp, director general de IESE, ha destacado que Draghi, cuyo 'whatever it takes' ejemplificó un liderazgo decisivo en el momento oportuno, marcó hitos con su informe «que han ayudado a que Europa esté mejor que en el pasado».