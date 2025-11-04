Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
El expresidente del BCE, Mario Draghi. AFP

Draghi insta a una reforma urgente para que los costes energéticos en Europa sean competitivos

El expresidente del BCE participa en Madrid en el ciclo de conferencias Energy Prospectives de Fundación Naturgy e IESE

EP/Redacción

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exprimer ministro italiano, Mario Draghi, ha advertido de que la energía sigue siendo uno de los grandes ... retos de Europa, para lo que ha instado a una reforma urgente para que los costes energéticos en Europa sean competitivos. En su participación en el ciclo de conferencias Energy Prospectives de Fundación Naturgy e IESE, celebradas en Madrid, Draghi ha considerado prioritario que Europa profundice en la reforma del mercado energético, ya que el trilema y sus objetivos han cambiado de peso y ahora importa tanto el origen de la energía como su precio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  2. 2

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  3. 3 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia
  4. 4

    Los jugadores rechazan a Corberán
  5. 5 El nuevo barrio más barato para alquilar una casa en Valencia
  6. 6 El Imserso saca a partir del 4 de noviembre 197.000 plazas para balnearios desde 302 euros
  7. 7 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  8. 8 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  9. 9 Una prueba antropométrica para identificar el pene del agresor sexual de la joven hallada muerta en Gandía
  10. 10 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Draghi insta a una reforma urgente para que los costes energéticos en Europa sean competitivos

Draghi insta a una reforma urgente para que los costes energéticos en Europa sean competitivos