Cuánto dinero se ahorra con el cambio de hora en la factura de la luz España pide a la Unión Europeo eliminar el cambio horario en 2026

Nacho Ortega Valencia Lunes, 20 de octubre 2025, 11:22 Comenta Compartir

«Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido». Es el mensaje que ha lanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que va a proponer a la Unión Europea acabar en 2026 con el cambio de hora que actualmente se realiza dos veces al año. Sánchez ha argumentado que el sistema actual «apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente». Y lo dice basándose en estudios científicos.

¿Cuánto se ahorra realmente con el cambio de hora? El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) estima un ahorro medio de 6 euros por hogar al año en España, con un impacto económico limitado​​ y una medición muy subjetiva en función de cada hogar y sus costumbres energéticas. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) reconoce ahorros, aunque de carácter marginal. Y según los estudios científicos el cambio de hora tiene consecuencias en la salud, incluyendo alteraciones del sueño, incremento en el riesgo de infartos y efectos negativos sobre el estado de ánimo​​, motivo por el que el aspecto económico puede llegar a pasar a un segundo plano en este debate sobre el cambio horario.

El impacto en ahorro de energía debido al cambio de horario es prácticamente imperceptible en la actualidad, en gran parte debido a los avances tecnológicos como las luces LED, que consumen mucho menos. Aunque anteriormente, como en los años 70 durante la crisis del petróleo, el cambio de horario tenía un sentido práctico para el ahorro energético, hoy en día la importancia ha disminuido, según explican desde Eleia, compañía distribuidora de electricidad.

Aunque los beneficios pueden variar, se estima un ahorro en iluminación de hasta un 5%, aunque en la actualidad, reiteran, este porcentaje puede haber disminuido porque la iluminación consume una menor proporción de energía en comparación con el pasado, haciendo que el cambio de horario tenga un impacto similar tanto en invierno como en verano.

Horario de verano o de invierno

La mayoría de los españoles prefieren el horario de verano para mantener más horas de luz por la tarde, lo que favorece actividades al aire libre y el bienestar. Sin embargo, expertos recomiendan el horario de invierno, argumentando que alinea mejor las horas de luz con el ritmo natural del día, beneficiando la salud y la calidad del sueño.

La Sociedad Española de Sueño aconseja que «en España lo más conveniente para la salud es que exista un horario estable sin cambios durante el año; y que se mantenga de forma permanente el horario de invierno (GMT+1). Gracias a esto se conseguiría una mayor exposición a la luz solar durante la franja horaria laboral y escolar más habitual (8:00 am – 17:00 pm), especialmente en las primeras horas de la mañana».

El cambio de horario de verano, que implica adelantar una hora en primavera y retrasarla en otoño, busca alinear las actividades cotidianas con las horas de luz natural para ahorrar energía. En España, se estima que este cambio puede reducir hasta un 5% la factura de energía en los hogares, lo que se traduce en un ahorro de unos 300 millones de euros anuales a nivel nacional. Este ahorro afecta principalmente a los consumidores con tarifas de discriminación horaria. Sin embargo, el impacto varía entre hogares, negocios e industrias, dependiendo de sus patrones de consumo y las tarifas aplicables.