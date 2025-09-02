Diego Romá releva a Joaquín Ballester al frente de la EGM Fuente del Jarro

Diego Romá, presidente de la Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval), se ha convertido en el nuevo gerente de la Entidad de ... Gesión y Modernización (EGM) de Fuente del Jarro al sustituir en el cargo al hasta ahora, y durante las dos últimas décadas, máximo representante del organismo, Joaquín Ballester.

Romá, que en los últimos meses ha centrado sus esfuerzos en la recuperación de las zonas empresariales tras la dana, llega a la gerencia con el propósito de dar continuidad al trabajo realizado por Ballester y reforzar el servicio que se viene ofreciendo en beneficio de las empresas y trabajadores del área industrial, así como mantener a Fuente del Jarro como "un espacio de vanguardia, competitivo y preparado para los retos del futuro", según ha informado la propia entidad en un comunicado.

El nuevo gerente llega al cargo con una amplia experiencia en la gestión de áreas empresariales. En la última década ha ejercido como gerente y posteriormente presidente ejecutivo de Fepeval, entidad que ha logrado consolidarse bajo su liderazgo como un referente en la representación y defensa de los intereses de los parques empresariales agrupando a 65 entidades gestoras de la Comunitat Valenciana, que engloban a más de 150 parques empresariales.

Asimismo, en el ámbito nacional ha destacado al impulsar la primera normativa autonómica de áreas industriales que ha servido de modelo para la implantación de legislación similar en otras comunidades. Cabe señalar también su participación en la creación y consolidación de la Confederación Española de Áreas Empresariales, Cedaes, interlocutor de las áreas industriales en el ámbito estatal.

Romá asumirá el relevo de Ballester, quien durante casi dos décadas, "ha ayudado al impulso y consolidación de Fuente del Jarro como una de las áreas empresariales más relevantes de la Comunitat". Tras desembarcar en la entidad en 2007, el empresario logró importantes avances como la constitución de la EGM y la declaración de Fuente del Jarro como Área Industrial Avanzada.

Además, en colaboración con las administraciones públicas durante su gestión se ha impulsado la seguridad industrial y la mejora de infraestructuras, siendo particularmente importante el desbloqueo del acceso directo a la segunda fase desde la V-30 y las mejoras en la línea de metro, dos reivindicaciones históricas.