Desesperación en la estación Joaquín Sorolla ante un nuevo fallo ferroviario: «Lo peor es la incertidumbre»

Javier Gascó Valencia Jueves, 12 de junio 2025, 16:18 | Actualizado 16:44h.

Varios centenares de personas que se encontraban este jueves en la estación Joaquín Sorolla se han topado con la incidencia originada en Chamartín mientras esperaban la salida de su tren con destino a Madrid. En la estación, la temperatura rozaba los 30ºC y los billetes en papel se han convertido en aliados para sofocar el calor al ser usados como abanicos. Trabajadores de Iryo, Renfe y Adif daban explicaciones a los viajeros, que ya avisaban en su destino de las complicaciones ferroviarias: «Ya veremos si puedo ir. Se ve que ha habido un descarrilamiento en Chamartin y no sale ningún tren».

Y es que la circulación ferroviaria de alta velocidad ha quedado suspendida en la estación de Madrid Chamartín tras quedar sin tensión las instalaciones a causa de la salida del eje de la locomotora de cola de un tren que realizaba su entrada en la estación, según ha informado Adif. El incidente, en el que no se han registrado daños personales, se ha producido a las 14:00 horas, lo que ha provocado que la circulación de los corredores de alta velocidad que tienen origen y destino en la estación (los que unen Madrid con la Comunitat, Murcia, Galicia y el Norte) ha quedado interrumpida.

En las pantallas luminosas de la estación Joaquín Sorolla, que además anda inmersa en obras de remodelación, indican que todavía quedan 11 trenes pendientes de efectuar su salida con destino o paso por la capital madrileña. En el apartado de llegadas, los dos primeros trenes que debían llegar a Valencia a las 15:09 y a las 16:34 horas veían afectados sus horarios previstos de llegada, que se han retrasado a más de las 17:00 horas.

Los grupos de viajeros hacían pronósticos: «Esto va para largo eh». O incluso repasaban la lección que dejó el apagón del pasado 28 de abril: «A la hora de máximo consumo hay más probabilidad de que haya un cero energético». Compañías como Iryo han comenzado a ofrecer a sus clientes la posibilidad de cancelar o modificar la fecha de los billetes de sus viajes.

Asimismo, la ausencia de novedades respecto a las salidas desde Joaquín Sorolla ha movilizado a los afectado a buscar alternativas para poder llegar hasta Madrid, sobre todo aquellos que tienen necesidad de tomar un vuelo. Un grupo familiar ha tomado la iniciativa en la búsqueda. Su objetivo: poder viajar hasta Egipto este viernes por la mañana. «Estamos mirando la opción de un microbús, porque esta noche tenemos que estar en Madrid sí o sí».

Las empresas de alquiler de vehículos también se han convertido en una alternativa para muchos viajeros. Los empleados han comenzado a entregar llaves en torno a las 15:45 horas, cuando los primeros viajeros han empezado a desistir en la espera. En torno a las 16:10 horas las colas para poder conseguir un alquiler ya salían hasta el parking de la estación de Joaquín Sorolla.

Sobre esa hora también han comenzado a abandonar el tren los viajeros que se encontraba en su interior desde las 14:50, confiando en que el problema que se había producido en Madrid no tuviera repercusión directa para su tren. No ha sido así. Tras casi dos horas horas de espera en el interior del convoy que estaba ubicado en la vía 1 de la estación valenciana, los pasajeros han optado por salir a buscar algo de comida y a airearse con la incertidumbre de cuándo iban a poder volver a casa: «Hemos cogido el tren esta mañana para venir aquí a las 6 de la mañana y no tenemos ni idea de si vamos a poder volver». Dos compañeros de trabajo coincidían en las sensaciones que reinaban dentro del tren. «Desesperación e incertidumbre», comentaban al cruzar el arco que les devolvía de nuevo a la zona de bares y restaurantes.